ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

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  • Eskişehir Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Nebi Hatipoğlu adalet-ve-kalkinma-partisi
Nebi
Hatipoğlu
%0 0 Oy
Ayşe Ünlüce cumhuriyet-halk-partisi
Ayşe
Ünlüce
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 285.688 %52.3
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 246.582 %45.14
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.579 %1.2
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4.296 %0.79
Vatan Partisi
VATAN 		- 1.162 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 872 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 602 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 237.414 %45.25
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 204.906 %39.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 58.746 %11.2
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 6.697 %1.28
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.638 %0.88
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 3.493 %0.67
Demokrat Parti
DP 		- 2.985 %0.57
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.073 %0.4
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 930 %0.18
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 641 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 513 %0.1
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 425 %0.08
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 397 %0.08
Millet Partisi
Millet 		- 374 %0.07
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 335 %0.06
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 143 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 195.035 %51.52
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 140.478 %37.11
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 21.408 %5.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 10.598 %2.8
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.153 %1.63
Demokrat Parti
DP 		- 3.957 %1.05
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 463 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 448 %0.12
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		263.101 %48.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		232.381 %42.68
İyi Parti
İYİ PARTİ 		12.496 %2.29
Büyük Birlik Partisi
BBP 		9.070 %1.67
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.071 %1.3
Saadet Partisi
SAADET 		6.965 %1.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		5.517 %1.01
Demokrat Parti
DP 		4.364 %0.8
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.114 %0.2
Vatan Partisi
VATAN 		1.019 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		749 %0.14
Bağımsız
BĞMSZ 		665 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		211.153 %40.44
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		193.074 %36.98
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		84.524 %16.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		10.858 %2.08
Demokrat Parti
DP 		6.233 %1.19
Saadet Partisi
SAADET 		6.158 %1.18
Bağımsız
BĞMSZ 		4.111 %0.79
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.119 %0.41
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		775 %0.15
Millet Partisi
Millet 		658 %0.13
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		562 %0.11
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		524 %0.1
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		485 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		474 %0.09
Liberal Demokrat Parti
LDP 		89 %0.02
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		21 %0
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		170.015 %36.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		153.051 %32.48
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		55.680 %11.82
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		48.005 %10.19
Demokrat Parti
DP 		14.630 %3.11
Saadet Partisi
SAADET 		10.174 %2.16
Büyük Birlik Partisi
BBP 		8.941 %1.9
Millet Partisi
Millet 		3.149 %0.67
Anavatan Partisi
ANAP 		2.269 %0.48
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.477 %0.31
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		912 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		656 %0.14
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		576 %0.12
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		560 %0.12
Bağımsız
BĞMSZ 		554 %0.12
Emek Partisi
EMEP 		524 %0.11
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Alpu
Açılan Sandık Oranı %0
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Beylikova
Açılan Sandık Oranı %0
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Çifteler
Açılan Sandık Oranı %0
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Günyüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Han
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnönü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mahmudiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mihalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mihalıççık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Odunpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıcakaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyitgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sivrihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tepebaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Alpu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beylikova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çifteler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Günyüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Han
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnönü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mahmudiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mihalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mihalıççık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Odunpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıcakaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seyitgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sivrihisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tepebaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0