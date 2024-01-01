ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI

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  • Erzurum Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Mehmet Sekmen adalet-ve-kalkinma-partisi
Mehmet
Sekmen
%0 0 Oy
Atlıhan Atilla cumhuriyet-halk-partisi
Atlıhan
Atilla
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 241.789 %62.82
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 97.945 %25.45
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 23.167 %6.02
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.331 %2.42
Saadet Partisi
SAADET 		- 8.668 %2.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.902 %0.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 866 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 629 %0.16
Vatan Partisi
VATAN 		- 620 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 236.886 %58.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 116.494 %28.94
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 25.096 %6.23
Saadet Partisi
SAADET 		- 9.331 %2.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 6.297 %1.56
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.644 %0.91
Demokrat Parti
DP 		- 1.291 %0.32
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.108 %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 864 %0.21
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 529 %0.13
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 493 %0.12
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 308 %0.08
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 214 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 101.497 %56.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 60.465 %33.92
Saadet Partisi
SAADET 		- 10.322 %5.79
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 2.150 %1.21
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.985 %1.11
Demokrat Parti
DP 		- 905 %0.51
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 434 %0.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 321 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 184 %0.1
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		214.436 %55.87
İyi Parti
İYİ PARTİ 		73.446 %19.14
Büyük Birlik Partisi
BBP 		28.253 %7.36
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		22.478 %5.86
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		14.098 %3.67
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		10.939 %2.85
Saadet Partisi
SAADET 		10.925 %2.85
Bağımsız
BĞMSZ 		6.360 %1.66
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.176 %0.31
Demokrat Parti
DP 		916 %0.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		501 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		186 %0.05
Vatan Partisi
VATAN 		85 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		213.162 %53.51
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		98.057 %24.62
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		30.599 %7.68
Saadet Partisi
SAADET 		21.762 %5.46
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		13.242 %3.32
Büyük Birlik Partisi
BBP 		12.733 %3.2
Demokrat Parti
DP 		966 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		835 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		522 %0.13
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		347 %0.09
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		233 %0.06
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		63 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		180.202 %48.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		75.841 %20.22
Saadet Partisi
SAADET 		32.290 %8.61
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		20.857 %5.56
Büyük Birlik Partisi
BBP 		16.961 %4.52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		13.055 %3.48
Demokrat Parti
DP 		12.089 %3.22
Bağımsız
BĞMSZ 		7.822 %2.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		7.587 %2.02
Anavatan Partisi
ANAP 		4.487 %1.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.787 %0.74
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		761 %0.2
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		346 %0.09
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		57 %0.02
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aşkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aziziye
Açılan Sandık Oranı %0
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Çat
Açılan Sandık Oranı %0
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Hınıs
Açılan Sandık Oranı %0
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Horasan
Açılan Sandık Oranı %0
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İspir
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaçoban
Açılan Sandık Oranı %0
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Karayazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köprüköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Narman
Açılan Sandık Oranı %0
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Oltu
Açılan Sandık Oranı %0
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Olur
Açılan Sandık Oranı %0
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Palandöken
Açılan Sandık Oranı %0
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Pasinler
Açılan Sandık Oranı %0
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Pazaryolu
Açılan Sandık Oranı %0
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Şenkaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Tekman
Açılan Sandık Oranı %0
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Tortum
Açılan Sandık Oranı %0
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Uzundere
Açılan Sandık Oranı %0
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Yakutiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aşkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aziziye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hınıs
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Horasan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İspir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaçoban
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karayazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köprüköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Narman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Oltu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Olur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Palandöken
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pasinler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazaryolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şenkaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tekman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tortum
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Uzundere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yakutiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0