ÇAT SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Aşkale
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Aziziye
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Hınıs
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Horasan
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Karaçoban
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Karayazı
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Köprüköy
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Narman
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Oltu
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Olur
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Palandöken
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Pasinler
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Pazaryolu
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Şenkaya
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Tekman
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Tortum
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Uzundere
Açılan Sandık Oranı %0
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Yakutiye
Açılan Sandık Oranı %0
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Aşkale
Açılan Sandık Oranı %0
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Aziziye
Açılan Sandık Oranı %0
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Hınıs
Açılan Sandık Oranı %0
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Horasan
Açılan Sandık Oranı %0
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İspir
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaçoban
Açılan Sandık Oranı %0
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Karayazı
Açılan Sandık Oranı %0
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Köprüköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Narman
Açılan Sandık Oranı %0
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Oltu
Açılan Sandık Oranı %0
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Olur
Açılan Sandık Oranı %0
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Palandöken
Açılan Sandık Oranı %0
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Pasinler
Açılan Sandık Oranı %0
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Pazaryolu
Açılan Sandık Oranı %0
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Şenkaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Tekman
Açılan Sandık Oranı %0
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Tortum
Açılan Sandık Oranı %0
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Uzundere
Açılan Sandık Oranı %0
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Yakutiye
Açılan Sandık Oranı %0
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