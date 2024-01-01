HINIS SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 6.435 %54.14
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 4.879 %41.05
Saadet Partisi
SAADET 		- 410 %3.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 162 %1.36
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 4.921 %39.08
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.388 %26.91
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.403 %19.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.607 %12.76
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 193 %1.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 80 %0.64
PARTİLER ADAY OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.440 %37.33
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.126 %29.19
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 479 %12.42
Demokrat Parti
DP 		- 469 %12.16
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 187 %4.85
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 76 %1.97
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 33 %0.86
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 26 %0.67
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 22 %0.57
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.144 %44
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		4.011 %34.31
Saadet Partisi
SAADET 		551 %4.71
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		97 %0.83
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		4.523 %36.07
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.299 %34.28
Saadet Partisi
SAADET 		1.928 %15.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.622 %12.93
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		84 %0.67
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		57 %0.45
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		28 %0.22
PARTİLER OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		1.399 %36.55
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.065 %27.82
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		539 %14.08
Demokrat Parti
DP 		490 %12.8
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		210 %5.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		67 %1.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		58 %1.52
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aşkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aziziye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Horasan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İspir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaçoban
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karayazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köprüköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Narman
Açılan Sandık Oranı %0
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Oltu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Olur
Açılan Sandık Oranı %0
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Palandöken
Açılan Sandık Oranı %0
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Pasinler
Açılan Sandık Oranı %0
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Pazaryolu
Açılan Sandık Oranı %0
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Şenkaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Tekman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tortum
Açılan Sandık Oranı %0
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Uzundere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yakutiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aşkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Aziziye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Horasan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İspir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaçoban
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karayazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köprüköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Narman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Oltu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Olur
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Palandöken
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pasinler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazaryolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şenkaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tekman
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tortum
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Uzundere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yakutiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0