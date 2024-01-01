KARABÜK SEÇİM SONUÇLARI

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  • Karabük Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Özkan Çetinkaya adalet-ve-kalkinma-partisi
Özkan
Çetinkaya
%0 0 Oy
Bayram Karadağ cumhuriyet-halk-partisi
Bayram
Karadağ
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 41.508 %38.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 36.430 %33.97
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 14.006 %13.06
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 11.855 %11.05
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.735 %1.62
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.076 %1
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 321 %0.3
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 192 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 89 %0.08
Demokrat Parti
DP 		- 28 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 46.100 %42.89
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 45.296 %42.14
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 11.010 %10.24
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.066 %2.85
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.435 %1.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 352 %0.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 110 %0.1
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 72 %0.07
Demokrat Parti
DP 		- 50 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 35.062 %34.9
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 24.927 %24.81
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 15.008 %14.94
Demokrat Parti
DP 		- 13.981 %13.92
Saadet Partisi
SAADET 		- 7.802 %7.77
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.420 %1.41
Anavatan Partisi
ANAP 		- 1.166 %1.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 705 %0.7
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 295 %0.29
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 105 %0.1
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		62.908 %43.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		41.171 %28.17
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		22.929 %15.69
İyi Parti
İYİ PARTİ 		13.452 %9.2
Saadet Partisi
SAADET 		2.919 %2
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.060 %1.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		510 %0.35
Demokratik Sol Parti
DSP 		213 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		71.374 %49.84
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		45.098 %31.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		17.994 %12.57
Saadet Partisi
SAADET 		4.227 %2.95
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.178 %1.52
Demokrat Parti
DP 		577 %0.4
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		565 %0.39
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		404 %0.28
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		357 %0.25
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		219 %0.15
Demokratik Sol Parti
DSP 		209 %0.15
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		53.725 %39.46
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		28.227 %20.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		19.869 %14.59
Demokrat Parti
DP 		15.830 %11.63
Saadet Partisi
SAADET 		10.524 %7.73
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.701 %1.98
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.076 %1.52
Anavatan Partisi
ANAP 		1.206 %0.89
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		997 %0.73
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		403 %0.3
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		255 %0.19
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		216 %0.16
Emek Partisi
EMEP 		120 %0.09
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Eflani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eskipazar
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Ovacık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Safranbolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Yortan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Eflani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eskipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ovacık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Safranbolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Yortan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0