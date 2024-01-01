KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Kayseri Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Memduh Büyükkılıç adalet-ve-kalkinma-partisi
Memduh
Büyükkılıç
%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 500.621 %63.39
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 248.947 %31.52
Saadet Partisi
SAADET 		- 21.688 %2.75
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 4.542 %0.58
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 4.031 %0.51
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 3.218 %0.41
Vatan Partisi
VATAN 		- 2.380 %0.3
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 1.361 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 450.748 %58.91
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 206.569 %27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 68.141 %8.91
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 16.684 %2.18
Saadet Partisi
SAADET 		- 13.173 %1.72
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 2.633 %0.34
Demokrat Parti
DP 		- 2.285 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.143 %0.15
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 849 %0.11
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 718 %0.09
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 609 %0.08
Millet Partisi
Millet 		- 500 %0.07
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 478 %0.06
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 438 %0.06
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 200 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 291.333 %61.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 107.637 %22.55
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 40.862 %8.56
Saadet Partisi
SAADET 		- 21.352 %4.47
Demokrat Parti
DP 		- 4.509 %0.94
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 3.496 %0.73
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 2.979 %0.62
Anavatan Partisi
ANAP 		- 2.018 %0.42
Millet Partisi
Millet 		- 901 %0.19
Emek Partisi
EMEP 		- 801 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 681 %0.14
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 392 %0.08
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 272 %0.06
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		454.967 %58.02
İyi Parti
İYİ PARTİ 		129.497 %16.51
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		90.763 %11.57
Büyük Birlik Partisi
BBP 		46.579 %5.94
Saadet Partisi
SAADET 		31.073 %3.96
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		18.374 %2.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3.820 %0.49
Vatan Partisi
VATAN 		2.590 %0.33
Demokrat Parti
DP 		2.133 %0.27
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		2.100 %0.27
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.612 %0.21
Bağımsız
BĞMSZ 		713 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		422.305 %55.49
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		217.552 %28.58
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		73.895 %9.71
Büyük Birlik Partisi
BBP 		21.344 %2.8
Saadet Partisi
SAADET 		18.028 %2.37
Demokrat Parti
DP 		2.632 %0.35
Bağımsız
BĞMSZ 		2.227 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.246 %0.16
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		524 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		434 %0.06
Millet Partisi
Millet 		211 %0.03
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		194 %0.03
Demokratik Sol Parti
DSP 		54 %0.01
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		13 %0
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		338.037 %51.08
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		166.552 %25.17
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		63.037 %9.52
Büyük Birlik Partisi
BBP 		36.429 %5.5
Saadet Partisi
SAADET 		27.326 %4.13
Demokrat Parti
DP 		11.474 %1.73
Demokratik Sol Parti
DSP 		7.755 %1.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3.427 %0.52
Anavatan Partisi
ANAP 		2.399 %0.36
Bağımsız
BĞMSZ 		1.657 %0.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		984 %0.15
Emek Partisi
EMEP 		964 %0.15
Millet Partisi
Millet 		857 %0.13
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		593 %0.09
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		317 %0.05
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akkışla
Açılan Sandık Oranı %0
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Bünyan
Açılan Sandık Oranı %0
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Develi
Açılan Sandık Oranı %0
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Felahiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hacılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İncesu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocasinan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Melikgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özvatan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıoğlan
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarız
Açılan Sandık Oranı %0
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Talas
Açılan Sandık Oranı %0
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Tomarza
Açılan Sandık Oranı %0
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Yahyalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşilhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akkışla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bünyan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Develi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Felahiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hacılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İncesu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocasinan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Melikgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özvatan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıoğlan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarız
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Talas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tomarza
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yahyalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0