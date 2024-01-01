KOCASİNAN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Kocasinan Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Mustafa Yıldız cumhuriyet-halk-partisi
Mustafa
Yıldız
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 133.929 %61.07
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 68.129 %31.07
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 9.092 %4.15
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.015 %2.29
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 1.716 %0.78
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 861 %0.39
Vatan Partisi
VATAN 		- 554 %0.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 127.668 %57.44
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 58.352 %26.25
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 22.620 %10.18
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 7.900 %3.55
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.402 %1.53
Demokrat Parti
DP 		- 1.097 %0.49
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 760 %0.34
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 252 %0.11
Millet Partisi
Millet 		- 215 %0.1
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 98.265 %52.17
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 47.479 %25.21
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 18.729 %9.94
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 11.937 %6.34
Saadet Partisi
SAADET 		- 7.421 %3.94
Demokrat Parti
DP 		- 1.425 %0.76
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.373 %0.73
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 696 %0.37
Anavatan Partisi
ANAP 		- 668 %0.35
Millet Partisi
Millet 		- 365 %0.19
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		133.191 %60.85
İyi Parti
İYİ PARTİ 		66.620 %30.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		10.096 %4.61
Saadet Partisi
SAADET 		5.508 %2.52
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.689 %0.77
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		798 %0.36
Vatan Partisi
VATAN 		563 %0.26
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		425 %0.19
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		125.933 %56.83
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		57.783 %26.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		23.057 %10.4
Büyük Birlik Partisi
BBP 		8.470 %3.82
Saadet Partisi
SAADET 		3.460 %1.56
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		925 %0.42
Demokrat Parti
DP 		698 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		491 %0.22
Bağımsız
BĞMSZ 		415 %0.19
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		158 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		135 %0.06
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		78 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		98.141 %52.18
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		45.369 %24.12
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		19.118 %10.16
Büyük Birlik Partisi
BBP 		12.834 %6.82
Saadet Partisi
SAADET 		7.749 %4.12
Demokrat Parti
DP 		1.601 %0.85
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.506 %0.8
Anavatan Partisi
ANAP 		746 %0.4
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		688 %0.37
Millet Partisi
Millet 		326 %0.17
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akkışla
Açılan Sandık Oranı %0
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Bünyan
Açılan Sandık Oranı %0
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Develi
Açılan Sandık Oranı %0
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Felahiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Hacılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İncesu
Açılan Sandık Oranı %0
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Melikgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özvatan
Açılan Sandık Oranı %0
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Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıoğlan
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarız
Açılan Sandık Oranı %0
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Talas
Açılan Sandık Oranı %0
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Tomarza
Açılan Sandık Oranı %0
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Yahyalı
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşilhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akkışla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bünyan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Develi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Felahiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hacılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İncesu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Melikgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özvatan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıoğlan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarız
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Talas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tomarza
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yahyalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0