BÜNYAN SEÇİM SONUÇLARI

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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
İbrahim Marzıoğlu cumhuriyet-halk-partisi
İbrahim
Marzıoğlu
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 10.494 %58.5
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.667 %20.44
Saadet Partisi
SAADET 		- 876 %4.88
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 540 %3.01
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 321 %1.79
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 9.343 %51.26
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.998 %38.4
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.523 %8.36
Saadet Partisi
SAADET 		- 168 %0.92
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 105 %0.58
Demokrat Parti
DP 		- 80 %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 9 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 4.225 %54.42
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 3.152 %40.6
Demokrat Parti
DP 		- 191 %2.46
Saadet Partisi
SAADET 		- 76 %0.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 74 %0.95
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 23 %0.3
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 22 %0.28
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.162 %62.96
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.193 %23.65
Saadet Partisi
SAADET 		1.108 %6.25
Büyük Birlik Partisi
BBP 		831 %4.69
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		339 %1.91
Vatan Partisi
VATAN 		63 %0.36
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		34 %0.19
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.217 %50.62
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.005 %38.47
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.601 %8.79
Saadet Partisi
SAADET 		192 %1.05
Büyük Birlik Partisi
BBP 		122 %0.67
Demokrat Parti
DP 		48 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		15 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.062 %52.53
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.070 %39.7
Demokrat Parti
DP 		308 %3.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		112 %1.45
Saadet Partisi
SAADET 		100 %1.29
Büyük Birlik Partisi
BBP 		56 %0.72
Demokratik Sol Parti
DSP 		24 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1 %0.01
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akkışla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Develi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Felahiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hacılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İncesu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocasinan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Melikgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özvatan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıoğlan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarız
Açılan Sandık Oranı %0
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Talas
Açılan Sandık Oranı %0
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Tomarza
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yahyalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akkışla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Develi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Felahiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hacılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İncesu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocasinan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Melikgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özvatan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıoğlan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarız
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Talas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tomarza
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yahyalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0