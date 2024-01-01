TALAS SEÇİM SONUÇLARI

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  • Talas Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
Hacı İbrahim Yıldırım cumhuriyet-halk-partisi
Hacı İbrahim
Yıldırım
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 46.921 %55.7
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 34.122 %40.51
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.241 %2.66
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 380 %0.45
Vatan Partisi
VATAN 		- 304 %0.36
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 273 %0.32
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 32.944 %47.16
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 28.885 %41.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 5.353 %7.66
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.321 %1.89
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.085 %1.55
Demokrat Parti
DP 		- 160 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 109 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 18.035 %45.59
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 15.818 %39.99
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.165 %8
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.010 %2.55
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 900 %2.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 230 %0.58
Demokrat Parti
DP 		- 193 %0.49
Anavatan Partisi
ANAP 		- 115 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 93 %0.24
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		47.212 %56.12
İyi Parti
İYİ PARTİ 		33.242 %39.51
Saadet Partisi
SAADET 		2.463 %2.93
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		367 %0.44
Vatan Partisi
VATAN 		319 %0.38
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		282 %0.34
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		242 %0.29
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		32.762 %46.99
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		27.132 %38.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.537 %9.38
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.459 %2.09
Saadet Partisi
SAADET 		1.362 %1.95
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		170 %0.24
Demokrat Parti
DP 		155 %0.22
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		75 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		46 %0.07
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		27 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		17.776 %45.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		14.753 %37.36
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.784 %9.58
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.222 %3.09
Saadet Partisi
SAADET 		1.150 %2.91
Demokratik Sol Parti
DSP 		302 %0.76
Demokrat Parti
DP 		256 %0.65
Anavatan Partisi
ANAP 		123 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		122 %0.31
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akkışla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bünyan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Develi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Felahiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hacılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İncesu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocasinan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Melikgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özvatan
Açılan Sandık Oranı %0
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Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıoğlan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarız
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tomarza
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yahyalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akkışla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bünyan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Develi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Felahiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hacılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İncesu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocasinan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Melikgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özvatan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarıoğlan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarız
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tomarza
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yahyalı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0