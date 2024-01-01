YEŞİLHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Akkışla
Açılan Sandık Oranı %0
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Bünyan
Açılan Sandık Oranı %0
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Develi
Açılan Sandık Oranı %0
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Felahiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Hacılar
Açılan Sandık Oranı %0
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İncesu
Açılan Sandık Oranı %0
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Kocasinan
Açılan Sandık Oranı %0
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Melikgazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Özvatan
Açılan Sandık Oranı %0
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Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıoğlan
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarız
Açılan Sandık Oranı %0
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Talas
Açılan Sandık Oranı %0
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Tomarza
Açılan Sandık Oranı %0
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Yahyalı
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Akkışla
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Bünyan
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Develi
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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Felahiye
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Hacılar
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
İncesu
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Kocasinan
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Melikgazi
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Özvatan
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Sarıoğlan
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Sarız
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Talas
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
Tomarza
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
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|%0 0
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Yahyalı
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0