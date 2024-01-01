SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Sakarya Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Yusuf Alemdar adalet-ve-kalkinma-partisi
Yusuf
Alemdar
%0 0 Oy
Azize Çeroğlu cumhuriyet-halk-partisi
Azize
Çeroğlu
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 386.700 %65.04
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 164.246 %27.63
Saadet Partisi
SAADET 		- 23.108 %3.89
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 6.147 %1.03
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 4.245 %0.71
Demokrat Parti
DP 		- 3.346 %0.56
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.621 %0.44
Vatan Partisi
VATAN 		- 1.392 %0.23
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 1.137 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 331.138 %57.89
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 153.192 %26.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 52.869 %9.24
Saadet Partisi
SAADET 		- 17.606 %3.08
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 4.659 %0.81
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4.216 %0.74
Demokrat Parti
DP 		- 2.110 %0.37
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.246 %0.22
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 939 %0.16
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 610 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 597 %0.1
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 534 %0.09
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 490 %0.09
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 455 %0.08
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 424 %0.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 403 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 354 %0.06
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 126 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 157.626 %44.8
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 129.313 %36.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 26.961 %7.66
Saadet Partisi
SAADET 		- 25.337 %7.2
Demokrat Parti
DP 		- 5.608 %1.59
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.586 %0.73
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.378 %0.39
Anavatan Partisi
ANAP 		- 1.213 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 873 %0.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 392 %0.11
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 349 %0.1
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 239 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		339.759 %57.12
İyi Parti
İYİ PARTİ 		93.664 %15.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		61.569 %10.35
Büyük Birlik Partisi
BBP 		50.213 %8.44
Saadet Partisi
SAADET 		34.819 %5.85
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3.306 %0.56
Demokrat Parti
DP 		2.954 %0.5
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.807 %0.47
Bağımsız
BĞMSZ 		2.803 %0.47
Vatan Partisi
VATAN 		1.031 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.014 %0.17
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		639 %0.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		286 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		309.106 %54.39
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		165.669 %29.15
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		48.336 %8.51
Saadet Partisi
SAADET 		27.618 %4.86
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.406 %1.13
Bağımsız
BĞMSZ 		4.723 %0.83
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		2.341 %0.41
Demokrat Parti
DP 		1.732 %0.3
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		811 %0.14
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		600 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		402 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		334 %0.06
Demokratik Sol Parti
DSP 		189 %0.03
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		9 %0
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		218.040 %42.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		142.395 %27.89
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		52.754 %10.33
Saadet Partisi
SAADET 		49.758 %9.75
Demokrat Parti
DP 		20.413 %4
Büyük Birlik Partisi
BBP 		7.192 %1.41
Anavatan Partisi
ANAP 		5.720 %1.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		4.232 %0.83
Bağımsız
BĞMSZ 		3.220 %0.63
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		2.814 %0.55
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.997 %0.39
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		873 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		767 %0.15
Emek Partisi
EMEP 		359 %0.07
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adapazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Akyazı
Açılan Sandık Oranı %0
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Arifiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Erenler
Açılan Sandık Oranı %0
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Ferizli
Açılan Sandık Oranı %0
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Geyve
Açılan Sandık Oranı %0
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Hendek
Açılan Sandık Oranı %0
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Karapürçek
Açılan Sandık Oranı %0
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Karasu
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaynarca
Açılan Sandık Oranı %0
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Kocaali
Açılan Sandık Oranı %0
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Pamukova
Açılan Sandık Oranı %0
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Sapanca
Açılan Sandık Oranı %0
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Serdivan
Açılan Sandık Oranı %0
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Söğütlü
Açılan Sandık Oranı %0
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Taraklı
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adapazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Akyazı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arifiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erenler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ferizli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Geyve
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hendek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karapürçek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kaynarca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kocaali
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pamukova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sapanca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Serdivan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söğütlü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taraklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0