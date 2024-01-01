BİNGÖL SEÇİM SONUÇLARI

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  • Bingöl Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Erdal Arıkan adalet-ve-kalkinma-partisi
Erdal
Arıkan
%0 0 Oy
Yücel Dara Gökel cumhuriyet-halk-partisi
Yücel Dara
Gökel
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 33.756 %43.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 18.946 %24.35
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 18.520 %23.8
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.821 %4.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.853 %2.38
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 451 %0.58
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 122 %0.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 95 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 57 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 43.348 %55.29
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 16.403 %20.92
Saadet Partisi
SAADET 		- 11.046 %14.09
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 3.014 %3.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.627 %2.08
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 991 %1.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 814 %1.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 445 %0.57
Demokrat Parti
DP 		- 369 %0.47
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 194 %0.25
Millet Partisi
Millet 		- 148 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 27.210 %41.32
Saadet Partisi
SAADET 		- 15.278 %23.2
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 15.073 %22.89
Demokrat Parti
DP 		- 3.058 %4.64
Anavatan Partisi
ANAP 		- 1.184 %1.8
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.148 %1.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.100 %1.67
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 594 %0.9
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 563 %0.85
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 373 %0.57
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 128 %0.19
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 108 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 39 %0.06
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		63.806 %48.42
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		31.268 %23.73
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		24.669 %18.72
Saadet Partisi
SAADET 		4.245 %3.22
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.471 %2.63
İyi Parti
İYİ PARTİ 		2.191 %1.66
Büyük Birlik Partisi
BBP 		831 %0.63
Vatan Partisi
VATAN 		160 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		75.274 %56.98
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		28.596 %21.65
Saadet Partisi
SAADET 		12.313 %9.32
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		6.414 %4.86
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.295 %2.49
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.209 %1.67
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.722 %1.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.101 %0.83
Bağımsız
BĞMSZ 		423 %0.32
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		306 %0.23
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		227 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		225 %0.17
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		48.685 %42.4
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		23.796 %20.72
Saadet Partisi
SAADET 		23.098 %20.12
Demokrat Parti
DP 		4.523 %3.94
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.836 %3.34
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.881 %2.51
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.484 %2.16
Anavatan Partisi
ANAP 		1.771 %1.54
Bağımsız
BĞMSZ 		1.438 %1.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		821 %0.72
Demokratik Sol Parti
DSP 		654 %0.57
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		445 %0.39
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		236 %0.21
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		145 %0.13
Millet Partisi
Millet 		2 %0
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		2 %0
Liberal Demokrat Parti
LDP 		1 %0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1 %0
Emek Partisi
EMEP 		1 %0
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Genç
Açılan Sandık Oranı %0
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Karlıova
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiğı
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Solhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Yayladere
Açılan Sandık Oranı %0
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Yedisu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Arakonak
Açılan Sandık Oranı %0
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Ilıcalar
Açılan Sandık Oranı %0
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Sancak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Adaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Genç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karlıova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kiğı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Solhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yedisu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Arakonak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ilıcalar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sancak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0