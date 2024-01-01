KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI

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  • Kocaeli Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Tahir Büyükakın adalet-ve-kalkinma-partisi
Tahir
Büyükakın
%0 0 Oy
Atasoy Bilgin cumhuriyet-halk-partisi
Atasoy
Bilgin
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 610.507 %55.59
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 359.060 %32.69
Saadet Partisi
SAADET 		- 54.640 %4.97
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 41.870 %3.81
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 10.876 %0.99
Demokrat Parti
DP 		- 6.143 %0.56
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 4.692 %0.43
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 3.470 %0.32
Vatan Partisi
VATAN 		- 2.827 %0.26
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 518.639 %50.59
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 268.150 %26.16
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 144.029 %14.05
Saadet Partisi
SAADET 		- 50.873 %4.96
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 24.235 %2.36
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 6.528 %0.64
Demokrat Parti
DP 		- 3.570 %0.35
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 1.826 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.441 %0.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 968 %0.09
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 925 %0.09
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 896 %0.09
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 883 %0.09
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 750 %0.07
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 654 %0.06
Millet Partisi
Millet 		- 547 %0.05
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 225 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 407.170 %47.46
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 272.389 %31.75
Saadet Partisi
SAADET 		- 73.952 %8.62
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 55.515 %6.47
Demokrat Parti
DP 		- 18.354 %2.14
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 14.308 %1.67
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 8.034 %0.94
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 5.641 %0.66
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 1.471 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.106 %0.13
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		571.713 %51.97
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		333.770 %30.34
Saadet Partisi
SAADET 		82.191 %7.47
İyi Parti
İYİ PARTİ 		64.329 %5.85
Büyük Birlik Partisi
BBP 		12.825 %1.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		8.422 %0.77
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		6.709 %0.61
Bağımsız
BĞMSZ 		6.370 %0.58
Demokrat Parti
DP 		4.931 %0.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		4.507 %0.41
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2.916 %0.27
Vatan Partisi
VATAN 		1.432 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		476.763 %46.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		284.389 %27.9
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		130.508 %12.8
Saadet Partisi
SAADET 		82.141 %8.06
Bağımsız
BĞMSZ 		24.057 %2.36
Büyük Birlik Partisi
BBP 		10.509 %1.03
Demokrat Parti
DP 		2.778 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.946 %0.19
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.464 %0.14
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.417 %0.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.371 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		925 %0.09
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		601 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		366.840 %42.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		231.914 %26.6
Saadet Partisi
SAADET 		102.556 %11.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		86.346 %9.9
Demokrat Parti
DP 		35.290 %4.05
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		15.946 %1.83
Büyük Birlik Partisi
BBP 		12.960 %1.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		9.184 %1.05
Anavatan Partisi
ANAP 		2.882 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.109 %0.24
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.860 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.681 %0.19
Emek Partisi
EMEP 		1.109 %0.13
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		840 %0.1
Millet Partisi
Millet 		262 %0.03
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Başiskele
Açılan Sandık Oranı %0
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Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
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Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
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Derince
Açılan Sandık Oranı %0
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Dilovası
Açılan Sandık Oranı %0
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Gebze
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölcük
Açılan Sandık Oranı %0
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İzmit
Açılan Sandık Oranı %0
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Kandıra
Açılan Sandık Oranı %0
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Karamürsel
Açılan Sandık Oranı %0
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Kartepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Körfez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Başiskele
Açılan Sandık Oranı %0
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Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derince
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dilovası
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gebze
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölcük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İzmit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kandıra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karamürsel
Açılan Sandık Oranı %0
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Kartepe
Açılan Sandık Oranı %0
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Körfez
Açılan Sandık Oranı %0
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