VAN SEÇİM SONUÇLARI

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  • Van Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Abdulahat Arvas adalet-ve-kalkinma-partisi
Abdulahat
Arvas
%0 0 Oy
Şükrü Şahar cumhuriyet-halk-partisi
Şükrü
Şahar
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 260.609 %53.86
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 196.040 %40.51
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.191 %1.9
Saadet Partisi
SAADET 		- 9.081 %1.88
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 5.232 %1.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.898 %0.39
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 727 %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 680 %0.14
Vatan Partisi
VATAN 		- 447 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 239.861 %53.19
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 185.783 %41.2
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.938 %1.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 3.502 %0.78
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 3.352 %0.74
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 3.255 %0.72
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3.241 %0.72
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.362 %0.52
Demokrat Parti
DP 		- 1.892 %0.42
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 1.397 %0.31
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 382 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 104.364 %45.22
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 91.456 %39.63
Saadet Partisi
SAADET 		- 14.095 %6.11
Demokrat Parti
DP 		- 6.556 %2.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 6.083 %2.64
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.865 %1.24
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.259 %0.98
Anavatan Partisi
ANAP 		- 1.334 %0.58
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 900 %0.39
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 494 %0.21
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 251 %0.11
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 126 %0.05
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 1 %0
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		254.769 %53.49
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		191.646 %40.24
Saadet Partisi
SAADET 		11.186 %2.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		10.299 %2.16
İyi Parti
İYİ PARTİ 		4.231 %0.89
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.137 %0.45
Bağımsız
BĞMSZ 		1.042 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		958 %0.2
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		237.137 %53.18
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		180.748 %40.53
Saadet Partisi
SAADET 		7.230 %1.62
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.260 %0.96
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		4.093 %0.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.776 %0.85
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		2.180 %0.49
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.101 %0.47
Demokrat Parti
DP 		1.797 %0.4
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.231 %0.28
Liberal Demokrat Parti
LDP 		625 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		617 %0.14
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		158 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		190.032 %48.08
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		135.115 %34.19
Saadet Partisi
SAADET 		23.486 %5.94
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		9.877 %2.5
Demokrat Parti
DP 		7.743 %1.96
Demokratik Sol Parti
DSP 		7.005 %1.77
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.730 %1.45
Anavatan Partisi
ANAP 		5.372 %1.36
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.833 %0.97
Bağımsız
BĞMSZ 		1.936 %0.49
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.770 %0.45
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		1.142 %0.29
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.103 %0.28
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		837 %0.21
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		232 %0.06
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçesaray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çaldıran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erciş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gevaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İpekyolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özalp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuşba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahçesaray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Başkale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çaldıran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çatak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erciş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gevaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İpekyolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Özalp
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuşba
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0