KONYA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Konya Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
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  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Uğur İbrahim Altay adalet-ve-kalkinma-partisi
Uğur İbrahim
Altay
%0 0 Oy
İsmail Sonkaya cumhuriyet-halk-partisi
İsmail
Sonkaya
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 859.115 %70.53
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 245.997 %20.2
Saadet Partisi
SAADET 		- 50.099 %4.11
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 26.589 %2.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 8.623 %0.71
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 6.486 %0.53
Demokrat Parti
DP 		- 5.647 %0.46
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 3.690 %0.3
Vatan Partisi
VATAN 		- 3.423 %0.28
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 775.164 %64.26
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 222.640 %18.46
Saadet Partisi
SAADET 		- 90.115 %7.47
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 69.272 %5.74
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 23.490 %1.95
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 10.531 %0.87
Demokrat Parti
DP 		- 4.559 %0.38
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 1.406 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.402 %0.12
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 1.309 %0.11
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.253 %0.1
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 1.225 %0.1
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 1.210 %0.1
Millet Partisi
Millet 		- 982 %0.08
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 962 %0.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 684 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 356.570 %68.41
Saadet Partisi
SAADET 		- 77.240 %14.82
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 56.796 %10.9
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 16.687 %3.2
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 4.560 %0.87
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 4.043 %0.78
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.923 %0.37
Demokrat Parti
DP 		- 1.664 %0.32
Millet Partisi
Millet 		- 604 %0.12
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		- 474 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 447 %0.09
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 191 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		770.970 %63.19
İyi Parti
İYİ PARTİ 		164.623 %13.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		105.688 %8.66
Büyük Birlik Partisi
BBP 		64.724 %5.3
Saadet Partisi
SAADET 		48.097 %3.94
Bağımsız
BĞMSZ 		20.619 %1.69
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		15.402 %1.26
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		13.050 %1.07
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		7.810 %0.64
Demokrat Parti
DP 		3.203 %0.26
Vatan Partisi
VATAN 		2.128 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2.103 %0.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.732 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		729.544 %60.8
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		262.613 %21.89
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		79.423 %6.62
Saadet Partisi
SAADET 		71.596 %5.97
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		26.561 %2.21
Büyük Birlik Partisi
BBP 		15.828 %1.32
Demokrat Parti
DP 		6.086 %0.51
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.785 %0.15
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.528 %0.13
Millet Partisi
Millet 		1.104 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		648 %0.05
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		553 %0.05
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		278 %0.02
Demokratik Sol Parti
DSP 		199 %0.02
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		53 %0
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		607.131 %54.72
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		213.152 %19.21
Saadet Partisi
SAADET 		105.805 %9.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		91.348 %8.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		27.206 %2.45
Demokrat Parti
DP 		21.952 %1.98
Demokratik Sol Parti
DSP 		15.514 %1.4
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		10.097 %0.91
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		5.655 %0.51
Anavatan Partisi
ANAP 		2.377 %0.21
Bağımsız
BĞMSZ 		2.328 %0.21
Millet Partisi
Millet 		1.873 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.537 %0.14
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.523 %0.14
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		878 %0.08
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		603 %0.05
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		557 %0.05
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ahırlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Akören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Altınekin
Açılan Sandık Oranı %0
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Beyşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozkır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Cihanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
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Çeltik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çumra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derbent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derebucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğanhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Emirgazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Ereğli
Açılan Sandık Oranı %0
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Güneysınır
Açılan Sandık Oranı %0
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Hadim
Açılan Sandık Oranı %0
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Halkapınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Hüyük
Açılan Sandık Oranı %0
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Ilgın
Açılan Sandık Oranı %0
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Kadınhanı
Açılan Sandık Oranı %0
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Karapınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Karatay
Açılan Sandık Oranı %0
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Kulu
Açılan Sandık Oranı %0
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Meram
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarayönü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selçuklu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seydişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuzlukçu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yalıhüyük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yunak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ahırlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Akşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altınekin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beyşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozkır
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Cihanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çeltik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çumra
Açılan Sandık Oranı %0
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Derbent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derebucak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Doğanhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Emirgazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ereğli
Açılan Sandık Oranı %0
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Güneysınır
Açılan Sandık Oranı %0
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Hadim
Açılan Sandık Oranı %0
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Halkapınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Hüyük
Açılan Sandık Oranı %0
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Ilgın
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kadınhanı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karapınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karatay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kulu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Meram
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sarayönü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Selçuklu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seydişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşkent
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tuzlukçu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yalıhüyük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yunak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0