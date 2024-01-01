ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Şanlıurfa Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Zeynel Abidin Beyazgül adalet-ve-kalkinma-partisi
Zeynel Abidin
Beyazgül
%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 516.202 %60.81
Saadet Partisi
SAADET 		- 308.510 %36.35
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 7.843 %0.92
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 6.284 %0.74
Vatan Partisi
VATAN 		- 3.327 %0.39
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 2.614 %0.31
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 483.407 %61.63
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 239.563 %30.54
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 18.657 %2.38
Saadet Partisi
SAADET 		- 17.760 %2.26
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 6.812 %0.87
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 6.595 %0.84
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4.110 %0.52
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3.333 %0.42
Millet Partisi
Millet 		- 1.231 %0.16
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 1.197 %0.15
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 1.092 %0.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 331 %0.04
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 331 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 126.770 %34.06
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 95.728 %25.72
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 70.299 %18.89
Demokrat Parti
DP 		- 36.883 %9.91
Saadet Partisi
SAADET 		- 17.484 %4.7
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.177 %2.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 7.587 %2.04
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 5.343 %1.44
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		- 1.544 %0.41
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 934 %0.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 299 %0.08
Anavatan Partisi
ANAP 		- 133 %0.04
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 18 %0
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		445.713 %52.99
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		174.103 %20.7
Saadet Partisi
SAADET 		118.092 %14.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		33.789 %4.02
Demokrat Parti
DP 		25.472 %3.03
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		18.948 %2.25
İyi Parti
İYİ PARTİ 		13.760 %1.64
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.500 %0.54
Bağımsız
BĞMSZ 		4.294 %0.51
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.382 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.006 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		419.785 %54.09
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		205.033 %26.42
Saadet Partisi
SAADET 		49.467 %6.37
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		36.869 %4.75
Demokrat Parti
DP 		28.730 %3.7
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		9.032 %1.16
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		9.031 %1.16
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.141 %0.53
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		2.669 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.625 %0.34
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		782 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		771 %0.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		66 %0.01
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		23 %0
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		248.445 %39.52
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		119.431 %19
Saadet Partisi
SAADET 		102.006 %16.23
Demokrat Parti
DP 		69.730 %11.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		34.422 %5.48
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		17.264 %2.75
Bağımsız
BĞMSZ 		15.831 %2.52
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		6.233 %0.99
Anavatan Partisi
ANAP 		3.450 %0.55
Demokratik Sol Parti
DSP 		3.333 %0.53
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.978 %0.47
Emek Partisi
EMEP 		2.324 %0.37
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		942 %0.15
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		727 %0.12
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		708 %0.11
Millet Partisi
Millet 		640 %0.1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		148 %0.02
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
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Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
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Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
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Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
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Harran
Açılan Sandık Oranı %0
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Hilvan
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Karaköprü
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Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
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Suruç
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Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçakale
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Birecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozova
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ceylanpınar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eyyübiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Halfeti
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haliliye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harran
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hilvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaköprü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Siverek
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Suruç
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Viranşehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0