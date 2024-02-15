ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Ankara Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

TURGUT ALTINOK adalet-ve-kalkinma-partisi
TURGUT
ALTINOK
%0 0 Oy
Mansur Yavaş cumhuriyet-halk-partisi
Mansur
Yavaş
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.662.209 %50.93
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.538.410 %47.14
Saadet Partisi
SAADET 		- 34.182 %1.05
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 9.706 %0.3
Vatan Partisi
VATAN 		- 6.238 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 5.576 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 4.629 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.417.212 %44.82
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.385.576 %43.82
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 245.765 %7.77
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 41.886 %1.32
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 27.620 %0.87
Saadet Partisi
SAADET 		- 15.224 %0.48
Yurt Partisi
YURT-P 		- 5.010 %0.16
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 4.202 %0.13
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 3.837 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3.340 %0.11
Demokrat Parti
DP 		- 3.304 %0.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.900 %0.06
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 1.829 %0.06
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 1.652 %0.05
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 1.266 %0.04
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 1.129 %0.04
Millet Partisi
Millet 		- 955 %0.03
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 405 %0.01
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 940.230 %38.53
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 763.879 %31.3
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 667.871 %27.37
Saadet Partisi
SAADET 		- 29.878 %1.22
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 11.353 %0.47
Demokrat Parti
DP 		- 6.877 %0.28
Anavatan Partisi
ANAP 		- 6.174 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 6.001 %0.25
Millet Partisi
Millet 		- 3.489 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 2.270 %0.09
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 1.233 %0.05
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.200 %0.05
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.332.245 %41.01
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.230.402 %37.87
İyi Parti
İYİ PARTİ 		234.876 %7.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		231.504 %7.13
Büyük Birlik Partisi
BBP 		68.330 %2.1
Saadet Partisi
SAADET 		65.837 %2.03
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		36.537 %1.12
Demokrat Parti
DP 		12.762 %0.39
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		10.368 %0.32
Vatan Partisi
VATAN 		7.412 %0.23
Demokratik Sol Parti
DSP 		6.936 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		6.859 %0.21
Bağımsız
BĞMSZ 		4.650 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.331.096 %42.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.001.927 %31.88
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		541.612 %17.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		154.453 %4.91
Bağımsız
BĞMSZ 		35.695 %1.14
Saadet Partisi
SAADET 		25.118 %0.8
Demokrat Parti
DP 		13.859 %0.44
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		8.985 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		5.010 %0.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		5.003 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		4.913 %0.16
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		3.207 %0.1
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		2.996 %0.1
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		2.148 %0.07
Millet Partisi
Millet 		1.673 %0.05
Doğru Yol Partisi
DYP 		569 %0.02
Yurt Partisi
YURT-P 		436 %0.01
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		289 %0.01
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.010.342 %37.4
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		801.852 %29.69
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		649.220 %24.04
Büyük Birlik Partisi
BBP 		82.692 %3.06
Saadet Partisi
SAADET 		53.750 %1.99
Demokrat Parti
DP 		22.544 %0.83
Demokratik Sol Parti
DSP 		19.242 %0.71
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		15.500 %0.57
Anavatan Partisi
ANAP 		10.269 %0.38
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		10.089 %0.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		6.476 %0.24
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		5.243 %0.19
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		4.334 %0.16
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		3.928 %0.15
Millet Partisi
Millet 		2.444 %0.09
Emek Partisi
EMEP 		2.083 %0.08
Bağımsız
BĞMSZ 		1.136 %0.04
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Bala
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
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Evren
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
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Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
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Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
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Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
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Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
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Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bala
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0