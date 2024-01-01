TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Tekirdağ Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Cüneyt Yüksel adalet-ve-kalkinma-partisi
Cüneyt
Yüksel
%0 0 Oy
Candan Yüceer cumhuriyet-halk-partisi
Candan
Yüceer
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 318.412 %51.21
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 272.581 %43.84
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 11.699 %1.88
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 7.008 %1.13
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.181 %0.99
Demokrat Parti
DP 		- 2.258 %0.36
Vatan Partisi
VATAN 		- 1.156 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 1.044 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 921 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 251.817 %45.75
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 204.353 %37.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 69.717 %12.67
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 9.477 %1.72
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.618 %0.66
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.171 %0.58
Demokrat Parti
DP 		- 3.040 %0.55
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.285 %0.42
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 877 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 535 %0.1
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 426 %0.08
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 343 %0.06
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 331 %0.06
Millet Partisi
Millet 		- 267 %0.05
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 119 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 139.732 %35.9
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 114.984 %29.54
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 42.937 %11.03
Demokrat Parti
DP 		- 41.535 %10.67
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 26.775 %6.88
Saadet Partisi
SAADET 		- 8.501 %2.18
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 4.392 %1.13
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.764 %0.97
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 2.494 %0.64
Anavatan Partisi
ANAP 		- 2.026 %0.52
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 912 %0.23
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		- 600 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 558 %0.14
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		290.795 %46.94
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		247.871 %40.01
İyi Parti
İYİ PARTİ 		24.801 %4
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		15.762 %2.54
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		14.061 %2.27
Demokratik Sol Parti
DSP 		9.876 %1.59
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6.508 %1.05
Saadet Partisi
SAADET 		5.824 %0.94
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.283 %0.21
Demokrat Parti
DP 		1.207 %0.19
Vatan Partisi
VATAN 		747 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		708 %0.11
Bağımsız
BĞMSZ 		96 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		239.457 %43.76
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		187.284 %34.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		87.575 %16
Bağımsız
BĞMSZ 		10.396 %1.9
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.968 %1.09
Demokrat Parti
DP 		4.531 %0.83
Saadet Partisi
SAADET 		4.045 %0.74
Demokratik Sol Parti
DSP 		3.634 %0.66
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.567 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		652 %0.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		581 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		579 %0.11
Millet Partisi
Millet 		181 %0.03
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		133 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		174.387 %36.96
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		128.460 %27.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		58.804 %12.46
Demokrat Parti
DP 		44.082 %9.34
Demokratik Sol Parti
DSP 		30.992 %6.57
Saadet Partisi
SAADET 		11.994 %2.54
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		7.431 %1.58
Büyük Birlik Partisi
BBP 		7.065 %1.5
Anavatan Partisi
ANAP 		3.413 %0.72
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.624 %0.34
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.114 %0.24
Bağımsız
BĞMSZ 		1.070 %0.23
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.021 %0.22
Emek Partisi
EMEP 		352 %0.07
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çerkezköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Çorlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ergene
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hayrabolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kapaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Malkara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaraereğlisi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Süleymanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şarköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çerkezköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çorlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ergene
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hayrabolu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kapaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Malkara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Marmaraereğlisi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muratlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Saray
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Süleymanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şarköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0