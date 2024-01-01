BOLU SEÇİM SONUÇLARI

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  • Bolu Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Muhammed Emin Demirkol adalet-ve-kalkinma-partisi
Muhammed Emin
Demirkol
%0 0 Oy
Tanju Özcan cumhuriyet-halk-partisi
Tanju
Özcan
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 57.081 %44.47
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 53.457 %41.65
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 6.430 %5.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 4.335 %3.38
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.439 %1.9
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 1.062 %0.83
Demokrat Parti
DP 		- 771 %0.6
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 466 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 353 %0.28
Vatan Partisi
VATAN 		- 311 %0.24
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 212 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 118 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 60.140 %49.69
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 37.837 %31.26
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 17.095 %14.12
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.662 %3.03
Demokrat Parti
DP 		- 940 %0.78
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 446 %0.37
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 326 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 233 %0.19
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 129 %0.11
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 97 %0.08
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 95 %0.08
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 31 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 45.198 %43.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 32.002 %30.68
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 11.530 %11.05
Saadet Partisi
SAADET 		- 10.405 %9.98
Demokrat Parti
DP 		- 3.054 %2.93
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.334 %1.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 331 %0.32
Emek Partisi
EMEP 		- 173 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 142 %0.14
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 69 %0.07
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 62 %0.06
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		87.418 %45.34
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		56.631 %29.37
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		29.655 %15.38
İyi Parti
İYİ PARTİ 		7.694 %3.99
Saadet Partisi
SAADET 		4.331 %2.25
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.071 %2.11
Demokrat Parti
DP 		1.097 %0.57
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		429 %0.22
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		403 %0.21
Vatan Partisi
VATAN 		208 %0.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		141 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		99.928 %53.97
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		44.119 %23.83
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		29.790 %16.09
Saadet Partisi
SAADET 		5.679 %3.07
Demokrat Parti
DP 		2.532 %1.37
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.179 %0.64
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		572 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		477 %0.26
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		398 %0.21
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		189 %0.1
Bağımsız
BĞMSZ 		153 %0.08
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		145 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		79.878 %46.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		37.887 %22.12
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		22.974 %13.42
Saadet Partisi
SAADET 		13.962 %8.15
Demokrat Parti
DP 		6.612 %3.86
Demokratik Sol Parti
DSP 		3.648 %2.13
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.720 %1.59
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.293 %0.76
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		586 %0.34
Anavatan Partisi
ANAP 		513 %0.3
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		453 %0.26
Millet Partisi
Millet 		314 %0.18
Emek Partisi
EMEP 		247 %0.14
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		159 %0.09
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		1 %0
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dörtdivan
Açılan Sandık Oranı %0
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Gerede
Açılan Sandık Oranı %0
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Göynük
Açılan Sandık Oranı %0
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Kıbrıscık
Açılan Sandık Oranı %0
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Mengen
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Mudurnu
Açılan Sandık Oranı %0
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Seben
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeniçağa
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Gökçesu
Açılan Sandık Oranı %0
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Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
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Taşkesti
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Dörtdivan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gerede
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Göynük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kıbrıscık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mengen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mudurnu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Seben
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeniçağa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Gökçesu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacasu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Taşkesti
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0