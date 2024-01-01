SİİRT SEÇİM SONUÇLARI

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  • Siirt Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Ekrem Olğaç adalet-ve-kalkinma-partisi
Ekrem
Olğaç
%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 51.423 %46.8
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 46.400 %42.22
Saadet Partisi
SAADET 		- 4.531 %4.12
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.736 %2.49
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 2.653 %2.41
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 242 %0.22
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 222 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 158 %0.14
Demokrat Parti
DP 		- 128 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 95 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 47.141 %48.33
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 41.523 %42.57
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.033 %3.11
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.040 %2.09
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.533 %1.57
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		- 841 %0.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 575 %0.59
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 354 %0.36
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 277 %0.28
Demokrat Parti
DP 		- 191 %0.2
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 30 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 35.008 %42.55
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 34.136 %41.49
Demokrat Parti
DP 		- 4.195 %5.1
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.169 %3.85
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.569 %1.91
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.420 %1.73
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 702 %0.85
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 682 %0.83
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 633 %0.77
Anavatan Partisi
ANAP 		- 414 %0.5
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 222 %0.27
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 110 %0.13
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 18 %0.02
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		65.812 %44.98
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		58.660 %40.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.718 %4.59
Saadet Partisi
SAADET 		6.243 %4.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.542 %3.1
İyi Parti
İYİ PARTİ 		3.314 %2.27
Demokrat Parti
DP 		571 %0.39
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		292 %0.2
Vatan Partisi
VATAN 		152 %0.1
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		63.816 %46.65
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		56.404 %41.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.377 %3.2
Saadet Partisi
SAADET 		3.527 %2.58
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.419 %2.5
Bağımsız
BĞMSZ 		1.421 %1.04
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.090 %0.8
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		964 %0.7
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		746 %0.55
Demokrat Parti
DP 		428 %0.31
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		214 %0.16
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		162 %0.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		135 %0.1
Demokratik Sol Parti
DSP 		94 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		44.463 %37.58
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		41.159 %34.79
Demokrat Parti
DP 		8.171 %6.91
Saadet Partisi
SAADET 		6.593 %5.57
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.885 %3.28
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.705 %3.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.654 %3.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.733 %2.31
Bağımsız
BĞMSZ 		1.438 %1.22
Anavatan Partisi
ANAP 		1.373 %1.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		479 %0.4
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		251 %0.21
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		206 %0.17
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		196 %0.17
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Baykan
Açılan Sandık Oranı %0
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Eruh
Açılan Sandık Oranı %0
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Kurtalan
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Pervari
Açılan Sandık Oranı %0
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Şirvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Tillo
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Atabağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beğendik
Açılan Sandık Oranı %0
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Gökçebağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Kayabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
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Veyselkarani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Baykan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Eruh
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kurtalan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pervari
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şirvan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tillo
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Atabağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beğendik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gökçebağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kayabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Veyselkarani
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0