TRABZON SEÇİM SONUÇLARI

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  • Trabzon Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
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  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Ahmet Metin Genç adalet-ve-kalkinma-partisi
Ahmet Metin
Genç
%0 0 Oy
Hasan Süha Saral cumhuriyet-halk-partisi
Hasan Süha
Saral
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 307.167 %64.61
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 140.421 %29.53
Saadet Partisi
SAADET 		- 15.502 %3.26
Demokrat Parti
DP 		- 3.747 %0.79
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 2.821 %0.59
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.117 %0.45
Vatan Partisi
VATAN 		- 1.335 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 950 %0.2
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 273.812 %59.39
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 114.807 %24.9
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 51.349 %11.14
Saadet Partisi
SAADET 		- 12.871 %2.79
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.236 %0.49
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.522 %0.33
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 961 %0.21
Millet Partisi
Millet 		- 672 %0.15
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 634 %0.14
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 520 %0.11
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 474 %0.1
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 473 %0.1
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 330 %0.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 239 %0.05
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 127 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 147.812 %46.22
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 71.056 %22.22
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 36.573 %11.44
Saadet Partisi
SAADET 		- 24.178 %7.56
Demokrat Parti
DP 		- 21.961 %6.87
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 8.583 %2.68
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3.255 %1.02
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 3.066 %0.96
Anavatan Partisi
ANAP 		- 2.961 %0.93
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 174 %0.05
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 146 %0.05
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 62 %0.02
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		265.368 %56.42
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		87.499 %18.6
İyi Parti
İYİ PARTİ 		45.791 %9.73
Saadet Partisi
SAADET 		29.540 %6.28
Büyük Birlik Partisi
BBP 		14.407 %3.06
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.864 %2.52
Demokrat Parti
DP 		5.746 %1.22
Bağımsız
BĞMSZ 		4.085 %0.87
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3.694 %0.79
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		945 %0.2
Demokratik Sol Parti
DSP 		633 %0.13
Vatan Partisi
VATAN 		540 %0.11
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		263 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		247.795 %54.08
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		99.829 %21.79
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		72.838 %15.9
Saadet Partisi
SAADET 		26.431 %5.77
Demokrat Parti
DP 		3.627 %0.79
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.241 %0.71
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.463 %0.54
Bağımsız
BĞMSZ 		569 %0.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		466 %0.1
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		326 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		302 %0.07
Doğru Yol Partisi
DYP 		232 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		199.525 %45.11
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		79.731 %18.03
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		62.505 %14.13
Saadet Partisi
SAADET 		40.371 %9.13
Demokrat Parti
DP 		22.842 %5.16
Büyük Birlik Partisi
BBP 		10.605 %2.4
Demokratik Sol Parti
DSP 		8.569 %1.94
Bağımsız
BĞMSZ 		5.986 %1.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		4.599 %1.04
Anavatan Partisi
ANAP 		4.500 %1.02
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.077 %0.24
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		837 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		768 %0.17
Emek Partisi
EMEP 		386 %0.09
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçaabat
Açılan Sandık Oranı %0
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Araklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Arsin
Açılan Sandık Oranı %0
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Beşikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Çarşıbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çaykara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dernekpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Düzköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hayrat
Açılan Sandık Oranı %0
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Köprübaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Maçka
Açılan Sandık Oranı %0
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Of
Açılan Sandık Oranı %0
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Ortahisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Sürmene
Açılan Sandık Oranı %0
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Şalpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Tonya
Açılan Sandık Oranı %0
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Vakfıkebir
Açılan Sandık Oranı %0
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Yomra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Akçaabat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Araklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arsin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Beşikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çarşıbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çaykara
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dernekpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Düzköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hayrat
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Köprübaşı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Maçka
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Of
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ortahisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sürmene
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şalpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tonya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Vakfıkebir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yomra
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0