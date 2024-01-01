RİZE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Rize Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Rahmi Metin adalet-ve-kalkinma-partisi
Rahmi
Metin
%0 0 Oy
Necati Topaloğlu cumhuriyet-halk-partisi
Necati
Topaloğlu
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 72.350 %59.83
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 20.098 %16.62
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 15.632 %12.93
Saadet Partisi
SAADET 		- 5.329 %4.41
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 4.780 %3.95
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 714 %0.59
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 374 %0.31
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 215 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 155 %0.13
Vatan Partisi
VATAN 		- 136 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 74.744 %59.7
Saadet Partisi
SAADET 		- 23.047 %18.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 15.544 %12.42
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 7.597 %6.07
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 2.128 %1.7
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.608 %1.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 376 %0.3
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 72 %0.06
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 33 %0.03
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 29 %0.02
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 13 %0.01
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 56.670 %47.79
Anavatan Partisi
ANAP 		- 31.596 %26.65
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 9.069 %7.65
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 8.276 %6.98
Saadet Partisi
SAADET 		- 6.542 %5.52
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 2.662 %2.25
Demokrat Parti
DP 		- 1.911 %1.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.312 %1.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 298 %0.25
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 190 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 44 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		121.223 %57.51
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		43.583 %20.68
İyi Parti
İYİ PARTİ 		23.417 %11.11
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		10.595 %5.03
Saadet Partisi
SAADET 		7.559 %3.59
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.164 %0.55
Demokratik Sol Parti
DSP 		732 %0.35
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		652 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		604 %0.29
Vatan Partisi
VATAN 		467 %0.22
Demokrat Parti
DP 		261 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		128.523 %63.79
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		24.599 %12.21
Saadet Partisi
SAADET 		22.130 %10.98
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		18.819 %9.34
Bağımsız
BĞMSZ 		2.453 %1.22
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.215 %1.1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		638 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		569 %0.28
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		415 %0.21
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		379 %0.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		364 %0.18
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		312 %0.15
Demokrat Parti
DP 		58 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		88.531 %48.34
Anavatan Partisi
ANAP 		24.359 %13.3
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		22.012 %12.02
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		19.007 %10.38
Saadet Partisi
SAADET 		12.286 %6.71
Demokrat Parti
DP 		5.170 %2.82
Demokratik Sol Parti
DSP 		4.602 %2.51
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.965 %2.17
Bağımsız
BĞMSZ 		843 %0.46
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		745 %0.41
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		664 %0.36
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		335 %0.18
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		319 %0.17
Emek Partisi
EMEP 		287 %0.16
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ardeşen
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamlıhemşin
Açılan Sandık Oranı %0
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Çayeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Derepazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Fındıklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Güneysu
Açılan Sandık Oranı %0
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Hemşin
Açılan Sandık Oranı %0
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İkizdere
Açılan Sandık Oranı %0
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İyidere
Açılan Sandık Oranı %0
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Kalkandere
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Pazar
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kendirli
Açılan Sandık Oranı %0
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Madenli
Açılan Sandık Oranı %0
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Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Salarha
Açılan Sandık Oranı %0
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Tunca
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ardeşen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıhemşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çayeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derepazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fındıklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güneysu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hemşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İkizdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İyidere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalkandere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kendirli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Madenli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Salarha
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tunca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0