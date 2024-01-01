MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Merkez Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 35.761 %72.99
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 6.536 %13.34
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 3.314 %6.76
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.715 %5.54
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 196 %0.4
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 184 %0.38
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 155 %0.32
Vatan Partisi
VATAN 		- 136 %0.28
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 38.266 %67.85
Saadet Partisi
SAADET 		- 12.669 %22.46
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 2.769 %4.91
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 2.375 %4.21
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 127 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 83 %0.15
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 46 %0.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 33 %0.06
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 29 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 22.473 %47.02
Anavatan Partisi
ANAP 		- 19.977 %41.8
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.733 %3.63
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.566 %3.28
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.141 %2.39
Demokrat Parti
DP 		- 547 %1.14
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 164 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 120 %0.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 44 %0.09
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 27 %0.06
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		29.376 %59.44
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.447 %15.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.439 %13.03
İyi Parti
İYİ PARTİ 		3.278 %6.63
Saadet Partisi
SAADET 		2.422 %4.9
Demokratik Sol Parti
DSP 		162 %0.33
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		150 %0.3
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		144 %0.29
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		37.371 %66.8
Saadet Partisi
SAADET 		10.672 %19.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.256 %7.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.321 %5.94
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		98 %0.18
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		92 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		91 %0.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		42 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		22.473 %47.31
Anavatan Partisi
ANAP 		16.810 %35.39
Saadet Partisi
SAADET 		2.554 %5.38
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.383 %5.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.059 %4.33
Demokrat Parti
DP 		768 %1.62
Demokratik Sol Parti
DSP 		283 %0.6
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		176 %0.37
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ardeşen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıhemşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çayeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derepazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fındıklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güneysu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hemşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İkizdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İyidere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalkandere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kendirli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Madenli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Salarha
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tunca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Ardeşen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çamlıhemşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çayeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Derepazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Fındıklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Güneysu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hemşin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İkizdere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İyidere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kalkandere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kendirli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Madenli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Salarha
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Tunca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0