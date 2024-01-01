GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI

%0
  • Gaziantep Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Fatma Şahin adalet-ve-kalkinma-partisi
Fatma
Şahin
%0 0 Oy
Muzaffer Ertürk cumhuriyet-halk-partisi
Muzaffer
Ertürk
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 494.906 %53.97
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 240.313 %26.2
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 150.831 %16.45
Saadet Partisi
SAADET 		- 17.359 %1.89
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 4.125 %0.45
Vatan Partisi
VATAN 		- 3.179 %0.35
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 2.345 %0.26
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 490.398 %54.57
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 192.986 %21.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 106.881 %11.89
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		- 55.911 %6.22
Saadet Partisi
SAADET 		- 25.266 %2.81
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 9.612 %1.07
Demokrat Parti
DP 		- 7.807 %0.87
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 2.569 %0.29
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 2.130 %0.24
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 1.235 %0.14
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.192 %0.13
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 1.072 %0.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 879 %0.1
Millet Partisi
Millet 		- 720 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 304.014 %53.35
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 172.101 %30.2
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 32.268 %5.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 28.612 %5.02
Saadet Partisi
SAADET 		- 18.875 %3.31
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 7.533 %1.32
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.050 %0.36
Demokrat Parti
DP 		- 1.767 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.577 %0.28
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 610 %0.11
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 490 %0.09
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		481.466 %52.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		174.670 %19.1
İyi Parti
İYİ PARTİ 		112.811 %12.34
Demokratik Sol Parti
DSP 		56.325 %6.16
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		28.639 %3.13
Saadet Partisi
SAADET 		17.684 %1.93
Büyük Birlik Partisi
BBP 		14.351 %1.57
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		13.317 %1.46
Demokrat Parti
DP 		6.599 %0.72
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.897 %0.32
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2.133 %0.23
Bağımsız
BĞMSZ 		1.804 %0.2
Vatan Partisi
VATAN 		1.621 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		462.954 %52.01
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		187.554 %21.07
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		120.175 %13.5
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		56.083 %6.3
Saadet Partisi
SAADET 		26.943 %3.03
Demokrat Parti
DP 		15.436 %1.73
Büyük Birlik Partisi
BBP 		12.041 %1.35
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3.518 %0.4
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.748 %0.2
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		1.246 %0.14
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		882 %0.1
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		582 %0.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		344 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		366.073 %48.55
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		171.587 %22.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		64.406 %8.54
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		39.016 %5.17
Saadet Partisi
SAADET 		35.466 %4.7
Demokrat Parti
DP 		35.141 %4.66
Büyük Birlik Partisi
BBP 		19.085 %2.53
Demokratik Sol Parti
DSP 		7.600 %1.01
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3.532 %0.47
Anavatan Partisi
ANAP 		2.917 %0.39
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		2.394 %0.32
Bağımsız
BĞMSZ 		1.957 %0.26
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		1.688 %0.22
Millet Partisi
Millet 		999 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		918 %0.12
Emek Partisi
EMEP 		866 %0.11
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		365 %0.05
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Araban
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İslahiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karkamış
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nizip
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Oğuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şahinbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şehitkamil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yavuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Araban
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İslahiye
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karkamış
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nizip
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nurdağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Oğuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şahinbey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Şehitkamil
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yavuzeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0