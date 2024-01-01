BİLECİK SEÇİM SONUÇLARI

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  • Bilecik Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Mustafa Yaman adalet-ve-kalkinma-partisi
Mustafa
Yaman
%0 0 Oy
Melek Mızrak Subaşı cumhuriyet-halk-partisi
Melek Mızrak
Subaşı
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 41.654 %38.56
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 38.320 %35.48
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 12.685 %11.74
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 6.434 %5.96
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.633 %1.51
Saadet Partisi
SAADET 		- 960 %0.89
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 503 %0.47
Demokrat Parti
DP 		- 282 %0.26
Vatan Partisi
VATAN 		- 210 %0.19
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 33 %0.03
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 28 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 41.016 %40.12
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 34.694 %33.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 23.307 %22.8
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.480 %1.45
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 801 %0.78
Demokrat Parti
DP 		- 439 %0.43
Millet Partisi
Millet 		- 221 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 162 %0.16
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 88 %0.09
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 34 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 31.203 %33.56
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 27.104 %29.15
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 20.174 %21.7
Demokrat Parti
DP 		- 9.601 %10.33
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.303 %2.48
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.749 %1.88
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 438 %0.47
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 193 %0.21
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 178 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 40 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		49.733 %36.79
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		45.106 %33.36
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		20.625 %15.26
İyi Parti
İYİ PARTİ 		9.240 %6.83
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.801 %2.07
Saadet Partisi
SAADET 		1.790 %1.32
Demokrat Parti
DP 		1.522 %1.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		721 %0.53
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		689 %0.51
Vatan Partisi
VATAN 		364 %0.27
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		53.833 %40.46
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		41.149 %30.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		29.162 %21.92
Saadet Partisi
SAADET 		2.753 %2.07
Demokrat Parti
DP 		2.490 %1.87
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.759 %1.32
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.035 %0.78
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		390 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		239 %0.18
Millet Partisi
Millet 		184 %0.14
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		61 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		43.321 %34.36
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		31.372 %24.88
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		26.052 %20.66
Demokrat Parti
DP 		11.789 %9.35
Saadet Partisi
SAADET 		4.423 %3.51
Demokratik Sol Parti
DSP 		3.475 %2.76
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.101 %1.67
Bağımsız
BĞMSZ 		1.588 %1.26
Anavatan Partisi
ANAP 		682 %0.54
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		634 %0.5
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		322 %0.26
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		225 %0.18
Emek Partisi
EMEP 		98 %0.08
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bozüyük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Osmaneli
Açılan Sandık Oranı %0
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Pazaryeri
Açılan Sandık Oranı %0
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Söğüt
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bayırköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Dodurga
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Vezirhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bozüyük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Osmaneli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazaryeri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söğüt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bayırköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dodurga
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Vezirhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0