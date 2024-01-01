DODURGA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Dodurga Toplam Seçmen 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
Anadolu Birliği Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 999 %61.14
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 610 %37.33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 24 %1.47
Saadet Partisi
SAADET 		- 1 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 621 %36.4
Demokrat Parti
DP 		- 439 %25.73
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 378 %22.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 259 %15.18
Saadet Partisi
SAADET 		- 9 %0.53
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		- 529 %32.02
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 415 %25.12
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 403 %24.39
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 294 %17.8
Saadet Partisi
SAADET 		- 11 %0.67
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		975 %59.93
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		636 %39.09
Saadet Partisi
SAADET 		16 %0.98
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		587 %34.71
Demokrat Parti
DP 		418 %24.72
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		411 %24.31
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		275 %16.26
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		518 %31.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		424 %25.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		407 %24.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		295 %17.71
Saadet Partisi
SAADET 		22 %1.32
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bozüyük
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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İnhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Osmaneli
Açılan Sandık Oranı %0
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Pazaryeri
Açılan Sandık Oranı %0
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Söğüt
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bayırköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Vezirhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bozüyük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gölpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Osmaneli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Pazaryeri
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Söğüt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenipazar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bayırköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Vezirhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0