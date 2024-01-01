NİĞDE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Niğde Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Emrah Özdemir adalet-ve-kalkinma-partisi
Emrah
Özdemir
%0 0 Oy
Hulus Özen cumhuriyet-halk-partisi
Hulus
Özen
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 65.126 %40.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 41.451 %25.76
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 25.168 %15.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 24.585 %15.28
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.200 %1.37
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.319 %0.82
Vatan Partisi
VATAN 		- 97 %0.06
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 93 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 68 %0.04
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 56 %0.03
Demokrat Parti
DP 		- 11 %0.01
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 60.446 %40.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 48.838 %32.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 31.152 %21.03
Saadet Partisi
SAADET 		- 2.978 %2.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.246 %1.52
Demokrat Parti
DP 		- 1.489 %1.01
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 364 %0.25
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 244 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 118 %0.08
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 106 %0.07
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 71 %0.05
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 54 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 60.887 %39.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 43.492 %28.51
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 31.703 %20.78
Demokrat Parti
DP 		- 5.674 %3.72
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 5.486 %3.6
Saadet Partisi
SAADET 		- 3.918 %2.57
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 518 %0.34
Anavatan Partisi
ANAP 		- 368 %0.24
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 270 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 225 %0.15
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		84.997 %40.63
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		51.517 %24.63
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		35.909 %17.17
İyi Parti
İYİ PARTİ 		28.761 %13.75
Saadet Partisi
SAADET 		4.589 %2.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.870 %0.89
Vatan Partisi
VATAN 		410 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		375 %0.18
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		363 %0.17
Demokrat Parti
DP 		268 %0.13
Demokratik Sol Parti
DSP 		131 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		87.550 %44.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		57.507 %28.99
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		39.738 %20.03
Saadet Partisi
SAADET 		5.205 %2.62
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.646 %2.34
Demokrat Parti
DP 		1.485 %0.75
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		744 %0.37
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		520 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		379 %0.19
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		266 %0.13
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		252 %0.13
Demokratik Sol Parti
DSP 		109 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		76.305 %39.87
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		47.997 %25.08
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		37.873 %19.79
Büyük Birlik Partisi
BBP 		10.601 %5.54
Saadet Partisi
SAADET 		7.348 %3.84
Demokrat Parti
DP 		5.908 %3.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.542 %0.81
Anavatan Partisi
ANAP 		1.503 %0.79
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		817 %0.43
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		713 %0.37
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		289 %0.15
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		270 %0.14
Emek Partisi
EMEP 		220 %0.11
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altunhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bor
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamardı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiftlik
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Ulukışla
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aktaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Alay
Açılan Sandık Oranı %0
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Azatlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Bağlama
Açılan Sandık Oranı %0
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Bahçeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Çukurkuyu
Açılan Sandık Oranı %0
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Değirmenli
Açılan Sandık Oranı %0
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Divarlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Dündarlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Edikli
Açılan Sandık Oranı %0
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Gümüşler
Açılan Sandık Oranı %0
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Hacıabdullah
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaatlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Karakapı
Açılan Sandık Oranı %0
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Keçikalesi
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemerhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiledere
Açılan Sandık Oranı %0
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Konaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Orhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Sazlıca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilgölcük
Açılan Sandık Oranı %0
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Yıldıztepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altunhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bor
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamardı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiftlik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Ulukışla
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aktaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Azatlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bağlama
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bahçeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurkuyu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Değirmenli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Divarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dündarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edikli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gümüşler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hacıabdullah
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaatlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karakapı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçikalesi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemerhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kiledere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Orhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sazlıca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilgölcük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yıldıztepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0