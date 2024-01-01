ULUKIŞLA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Ulukışla Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
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  • Geçersiz Oy 0
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

adalet-ve-kalkinma-partisi

%0 0 Oy
cumhuriyet-halk-partisi

%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
Sol Parti
%0 0 Oy
Anavatan Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.975 %44.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.874 %42.07
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 584 %13.11
Saadet Partisi
SAADET 		- 11 %0.25
Demokrat Parti
DP 		- 11 %0.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 1.331 %45.4
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.221 %41.64
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 339 %11.56
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 17 %0.58
Saadet Partisi
SAADET 		- 14 %0.48
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 6 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 4 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 1.394 %42.31
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 1.121 %34.02
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 751 %22.79
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 17 %0.52
Saadet Partisi
SAADET 		- 9 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3 %0.09
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.841 %41.83
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.761 %40.01
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		767 %17.43
Saadet Partisi
SAADET 		20 %0.45
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		8 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		4 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.205 %41.28
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.200 %41.11
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		491 %16.82
Büyük Birlik Partisi
BBP 		11 %0.38
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		6 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		6 %0.21
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.381 %42.27
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.140 %34.89
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		746 %22.83
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altunhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bor
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamardı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiftlik
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aktaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Alay
Açılan Sandık Oranı %0
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Azatlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Bağlama
Açılan Sandık Oranı %0
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Bahçeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Çukurkuyu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Değirmenli
Açılan Sandık Oranı %0
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Divarlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Dündarlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Edikli
Açılan Sandık Oranı %0
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Gümüşler
Açılan Sandık Oranı %0
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Hacıabdullah
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaatlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Karakapı
Açılan Sandık Oranı %0
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Keçikalesi
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemerhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiledere
Açılan Sandık Oranı %0
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Konaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Orhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Sazlıca
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşilgölcük
Açılan Sandık Oranı %0
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Yıldıztepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altunhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bor
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamardı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiftlik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Aktaş
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Alay
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Azatlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bağlama
Açılan Sandık Oranı %0
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Bahçeli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Bozköy
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çukurkuyu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Değirmenli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Divarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dündarlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Edikli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gümüşler
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hacıabdullah
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karaatlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karakapı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keçikalesi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kemerhisar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kiledere
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Konaklı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sazlıca
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yeşilgölcük
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yıldıztepe
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0