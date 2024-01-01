BOZKÖY SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*
*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Altunhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bor
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamardı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiftlik
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Ulukışla
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Aktaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Alay
Açılan Sandık Oranı %0
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Azatlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Bağlama
Açılan Sandık Oranı %0
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Bahçeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Çukurkuyu
Açılan Sandık Oranı %0
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Değirmenli
Açılan Sandık Oranı %0
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Divarlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Dündarlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Edikli
Açılan Sandık Oranı %0
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Gümüşler
Açılan Sandık Oranı %0
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Hacıabdullah
Açılan Sandık Oranı %0
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Karaatlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Karakapı
Açılan Sandık Oranı %0
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Keçikalesi
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemerhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Kiledere
Açılan Sandık Oranı %0
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Konaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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Orhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Sazlıca
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşilgölcük
Açılan Sandık Oranı %0
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Yıldıztepe
Açılan Sandık Oranı %0
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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Altunhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bor
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamardı
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Çiftlik
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
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|%0 0
|
Ulukışla
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
Aktaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Alay
Açılan Sandık Oranı %0
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Azatlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Bağlama
Açılan Sandık Oranı %0
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Bahçeli
Açılan Sandık Oranı %0
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Çukurkuyu
Açılan Sandık Oranı %0
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Değirmenli
Açılan Sandık Oranı %0
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Divarlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Dündarlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Edikli
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Gümüşler
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|%0 0
|
Hacıabdullah
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Karaatlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Karakapı
Açılan Sandık Oranı %0
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Keçikalesi
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemerhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Kiledere
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Konaklı
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Orhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Sazlıca
Açılan Sandık Oranı %0
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|
Yeşilgölcük
Açılan Sandık Oranı %0
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|%0 0
|
Yıldıztepe
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
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|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0