KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI

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  • Kırıkkale Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Mehmet Saygılı adalet-ve-kalkinma-partisi
Mehmet
Saygılı
%0 0 Oy
Ahmet Önal cumhuriyet-halk-partisi
Ahmet
Önal
%0 0 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
Memleket Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 60.757 %42.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 39.565 %27.91
İyi Parti
İYİ PARTİ 		- 37.655 %26.56
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 1.432 %1.01
Saadet Partisi
SAADET 		- 1.237 %0.87
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 502 %0.35
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 303 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 114 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 113 %0.08
Vatan Partisi
VATAN 		- 97 %0.07
Demokrat Parti
DP 		- 2 %0
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 62.888 %43.8
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 40.627 %28.3
Saadet Partisi
SAADET 		- 26.535 %18.48
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 6.157 %4.29
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 3.665 %2.55
Demokrat Parti
DP 		- 2.477 %1.73
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 487 %0.34
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 294 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 264 %0.18
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 116 %0.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 66 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 46.091 %32.88
Demokrat Parti
DP 		- 34.995 %24.96
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 33.349 %23.79
Saadet Partisi
SAADET 		- 11.476 %8.19
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 10.562 %7.53
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 1.566 %1.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 602 %0.43
Anavatan Partisi
ANAP 		- 539 %0.38
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 538 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 250 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 121 %0.09
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 60 %0.04
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 43 %0.03
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		67.135 %40.01
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		47.309 %28.19
İyi Parti
İYİ PARTİ 		28.385 %16.92
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		19.462 %11.6
Saadet Partisi
SAADET 		2.396 %1.43
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.062 %1.23
Demokrat Parti
DP 		507 %0.3
Vatan Partisi
VATAN 		187 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		4 %0
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		76.923 %44.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		46.092 %26.91
Saadet Partisi
SAADET 		22.602 %13.2
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		16.228 %9.48
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.323 %2.52
Demokrat Parti
DP 		2.562 %1.5
Bağımsız
BĞMSZ 		1.200 %0.7
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		346 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		298 %0.17
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		250 %0.15
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		167 %0.1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		148 %0.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		118 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		57.410 %35.32
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		36.248 %22.3
Demokrat Parti
DP 		27.165 %16.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		15.847 %9.75
Saadet Partisi
SAADET 		12.751 %7.85
Büyük Birlik Partisi
BBP 		5.956 %3.66
Demokratik Sol Parti
DSP 		3.581 %2.2
Anavatan Partisi
ANAP 		1.583 %0.97
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		460 %0.28
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		444 %0.27
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		415 %0.26
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		301 %0.19
Millet Partisi
Millet 		278 %0.17
Emek Partisi
EMEP 		83 %0.05
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahşili
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Balışeyh
Açılan Sandık Oranı %0
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Çelebi
Açılan Sandık Oranı %0
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Delice
Açılan Sandık Oranı %0
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Karakeçili
Açılan Sandık Oranı %0
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Keskin
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Sulakyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yahşihan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çerikli
Açılan Sandık Oranı %0
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Hacılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Bahşili
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Balışeyh
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Çelebi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Delice
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karakeçili
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keskin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Sulakyurt
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yahşihan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Çerikli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hacılar
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0