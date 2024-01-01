HATAY SEÇİM SONUÇLARI

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  • Hatay Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Mehmet Öntürk adalet-ve-kalkinma-partisi
Mehmet
Öntürk
%0 0 Oy
Lütfü Savaş cumhuriyet-halk-partisi
Lütfü
Savaş
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 490.431 %55.18
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 380.455 %42.8
Saadet Partisi
SAADET 		- 7.547 %0.85
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 6.213 %0.7
Vatan Partisi
VATAN 		- 1.829 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 1.140 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 818 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 344.301 %41.01
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 339.411 %40.43
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 129.400 %15.41
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 11.194 %1.33
Saadet Partisi
SAADET 		- 7.012 %0.84
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 2.334 %0.28
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 1.622 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 878 %0.1
Millet Partisi
Millet 		- 865 %0.1
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 635 %0.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 587 %0.07
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 513 %0.06
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 434 %0.05
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 319 %0.04
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 169.442 %29.48
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 153.543 %26.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 111.176 %19.34
Demokrat Parti
DP 		- 56.599 %9.85
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 35.429 %6.16
Saadet Partisi
SAADET 		- 13.023 %2.27
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		- 9.802 %1.71
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		- 8.541 %1.49
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 5.220 %0.91
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		- 4.234 %0.74
Anavatan Partisi
ANAP 		- 4.029 %0.7
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 2.492 %0.43
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 914 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 199 %0.03
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 114 %0.02
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		331.417 %37.64
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		328.293 %37.28
İyi Parti
İYİ PARTİ 		74.358 %8.44
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		49.656 %5.64
Demokratik Sol Parti
DSP 		28.137 %3.2
Saadet Partisi
SAADET 		21.365 %2.43
Demokrat Parti
DP 		20.146 %2.29
Büyük Birlik Partisi
BBP 		12.857 %1.46
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		9.972 %1.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.578 %0.18
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.299 %0.15
Vatan Partisi
VATAN 		1.053 %0.12
Bağımsız
BĞMSZ 		436 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		308.638 %39.13
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		271.619 %34.44
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		152.402 %19.32
Bağımsız
BĞMSZ 		13.543 %1.72
Saadet Partisi
SAADET 		12.798 %1.62
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		11.040 %1.4
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		5.253 %0.67
Büyük Birlik Partisi
BBP 		4.180 %0.53
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		3.621 %0.46
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		1.317 %0.17
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.272 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.244 %0.16
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		362 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		243.175 %32.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		204.588 %27.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		147.495 %19.63
Demokrat Parti
DP 		49.643 %6.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		33.351 %4.44
Saadet Partisi
SAADET 		21.939 %2.92
Büyük Birlik Partisi
BBP 		14.344 %1.91
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		11.077 %1.47
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		8.749 %1.16
Anavatan Partisi
ANAP 		3.894 %0.52
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		2.957 %0.39
Halkın Yükselişi Partisi
HYP 		2.934 %0.39
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2.664 %0.35
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2.031 %0.27
Emek Partisi
EMEP 		1.439 %0.19
Millet Partisi
Millet 		835 %0.11
Liberal Demokrat Parti
LDP 		67 %0.01
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		16 %0
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		1 %0
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınözü
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Antakya
Açılan Sandık Oranı %0
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Arsuz
Açılan Sandık Oranı %0
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Belen
Açılan Sandık Oranı %0
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Defne
Açılan Sandık Oranı %0
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Dörtyol
Açılan Sandık Oranı %0
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Erzin
Açılan Sandık Oranı %0
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Hassa
Açılan Sandık Oranı %0
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İskenderun
Açılan Sandık Oranı %0
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Kırıkhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Kumlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Payas
Açılan Sandık Oranı %0
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Reyhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Samandağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Yayladağı
Açılan Sandık Oranı %0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Altınözü
Açılan Sandık Oranı %0
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Antakya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Arsuz
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Belen
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Defne
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Dörtyol
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Erzin
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Hassa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İskenderun
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kırıkhan
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kumlu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Payas
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Reyhanlı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Samandağ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yayladağı
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0