BURSA SEÇİM SONUÇLARI

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  • Bursa Toplam Seçmen 0
  • Açılan Sandık 0
  • Kullanılan Oy 0
  • Geçerli Oy 0
  • Geçersiz Oy 0
  • Katılım Oranı %0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI

*Her 5 yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca kişi sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını belirleyecek. Yerel seçim sonuçları ise anbean sabah.com.tr’den canlı ve anlık olarak sizlere aktarılacak.*

*Yerel Seçim sonuçları 2024 sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça güncellenecektir.*

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Alinur Aktaş adalet-ve-kalkinma-partisi
Alinur
Aktaş
%0 0 Oy
Mustafa Bozbey cumhuriyet-halk-partisi
Mustafa
Bozbey
%0 0 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 0
  • Kullanılan Oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%0 0 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0 0 Oy
İyi Parti
%0 0 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0 0 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0 0 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0 0 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0 0 Oy
Zafer Partisi
%0 0 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 898.430 %49.63
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 851.377 %47.03
Saadet Partisi
SAADET 		- 32.589 %1.8
Demokrat Parti
DP 		- 11.747 %0.65
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 5.975 %0.33
Vatan Partisi
VATAN 		- 4.024 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 3.545 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 1.451 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 852.745 %49.52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 494.890 %28.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 264.358 %15.35
Saadet Partisi
SAADET 		- 35.665 %2.07
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		- 28.777 %1.67
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 9.447 %0.55
Demokrat Parti
DP 		- 8.796 %0.51
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		- 3.879 %0.23
Doğru Yol Partisi
DYP 		- 3.754 %0.22
Yurt Partisi
YURT-P 		- 3.571 %0.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 2.873 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 2.868 %0.17
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		- 2.172 %0.13
Halkın Kurtuluş Partisi
HKP 		- 1.697 %0.1
Toplumsal Uzlaşma Ve Reform Partisi
TURK PARTİ 		- 1.467 %0.09
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		- 1.212 %0.07
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.151 %0.07
Millet Partisi
Millet 		- 1.114 %0.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 1.006 %0.06
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 407 %0.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		- 506.825 %47.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		- 289.750 %26.96
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		- 132.652 %12.34
Demokrat Parti
DP 		- 66.083 %6.15
Saadet Partisi
SAADET 		- 32.298 %3.01
Demokratik Sol Parti
DSP 		- 13.192 %1.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 12.155 %1.13
Anavatan Partisi
ANAP 		- 6.980 %0.65
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 6.028 %0.56
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		- 5.895 %0.55
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 1.974 %0.18
Liberal Demokrat Parti
LDP 		- 875 %0.08
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		885.276 %49.05
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		613.313 %33.98
İyi Parti
İYİ PARTİ 		133.831 %7.41
Saadet Partisi
SAADET 		58.388 %3.23
Demokrat Parti
DP 		28.668 %1.59
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		25.075 %1.39
Büyük Birlik Partisi
BBP 		23.789 %1.32
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		16.564 %0.92
Demokratik Sol Parti
DSP 		9.485 %0.53
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3.711 %0.21
Vatan Partisi
VATAN 		3.610 %0.2
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2.766 %0.15
Bağımsız
BĞMSZ 		519 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		775.330 %45.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		442.348 %25.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		342.100 %20
Saadet Partisi
SAADET 		57.408 %3.36
Bağımsız
BĞMSZ 		30.044 %1.76
Demokrat Parti
DP 		26.255 %1.53
Büyük Birlik Partisi
BBP 		12.151 %0.71
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		5.055 %0.3
Demokratik Sol Parti
DSP 		3.877 %0.23
Yurt Partisi
YURT-P 		3.397 %0.2
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3.393 %0.2
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		3.198 %0.19
Millet Partisi
Millet 		1.659 %0.1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.296 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.014 %0.06
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		479 %0.03
Liberal Demokrat Parti
LDP 		452 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		642.478 %42.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		328.986 %22.01
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		242.021 %16.19
Demokrat Parti
DP 		85.530 %5.72
Saadet Partisi
SAADET 		75.511 %5.05
Anavatan Partisi
ANAP 		30.040 %2.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		23.373 %1.56
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		23.017 %1.54
Demokratik Sol Parti
DSP 		22.431 %1.5
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		8.759 %0.59
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		3.156 %0.21
Millet Partisi
Millet 		2.865 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2.310 %0.15
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1.839 %0.12
Emek Partisi
EMEP 		1.460 %0.1
Bağımsız
BĞMSZ 		955 %0.06
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Gemlik
Açılan Sandık Oranı %0
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Gürsu
Açılan Sandık Oranı %0
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Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
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İnegöl
Açılan Sandık Oranı %0
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İznik
Açılan Sandık Oranı %0
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Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
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Keles
Açılan Sandık Oranı %0
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Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
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Mudanya
Açılan Sandık Oranı %0
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Mustafakemalpaşa
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Nilüfer
Açılan Sandık Oranı %0
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Orhaneli
Açılan Sandık Oranı %0
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Orhangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Osmangazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Yıldırım
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Gemlik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Gürsu
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İnegöl
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İznik
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Keles
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mudanya
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Mustafakemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Nilüfer
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhaneli
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Orhangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Osmangazi
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
Yıldırım
Açılan Sandık Oranı %0
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