|İLÇE
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Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR SİNA ŞEN
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Arnavutköy
Açılan Sandık Oranı %0
|Mustafa Candaroğlu
|0
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Ataşehir
Açılan Sandık Oranı %0
|Mustafa Naim Yağcı
|0
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Avcılar
Açılan Sandık Oranı %0
|Abdullah Küçükoğlu
|0
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Bağcılar
Açılan Sandık Oranı %0
|Abdullah Özdemir
|0
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Bahçelievler
Açılan Sandık Oranı %0
|Hakan Bahadır
|0
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Bakırköy
Açılan Sandık Oranı %0
|Ali Talip Özdemir
|0
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Başakşehir
Açılan Sandık Oranı %0
|Yasin Kartoğlu
|0
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Bayrampaşa
Açılan Sandık Oranı %0
|İlknur Kovaç
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Beşiktaş
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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Beykoz
Açılan Sandık Oranı %0
|Murat Aydın
|0
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Beylikdüzü
Açılan Sandık Oranı %0
|Mustafa Günaydın
|0
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Beyoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
|Haydar Ali Yıldız
|0
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Büyükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
|Recep Erol
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Çatalca
Açılan Sandık Oranı %0
|Mesut Üner
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Çekmeköy
Açılan Sandık Oranı %0
|Ahmet Poyraz
|0
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Esenler
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Tevfik Göksu
|0
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Esenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
|Hamit Öncü
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Eyüpsultan
Açılan Sandık Oranı %0
|Deniz Köken
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Fatih
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Ergün Turan
|0
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Gaziosmanpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
|Hasan Tahsin
|0
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Güngören
Açılan Sandık Oranı %0
|Bünyamin Demir
|0
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Kadıköy
Açılan Sandık Oranı %0
|Veli Arslan
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Kağıthane
Açılan Sandık Oranı %0
|Mevlüt Öztekin
|0
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Kartal
Açılan Sandık Oranı %0
|Hüseyin Karakaya
|0
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Küçükçekmece
Açılan Sandık Oranı %0
|Aziz Yeniay
|0
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Maltepe
Açılan Sandık Oranı %0
|Kadem Ekşi
|0
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Pendik
Açılan Sandık Oranı %0
|Ahmet Cin
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Sancaktepe
Açılan Sandık Oranı %0
|Şeyma Döğücü
|0
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Sarıyer
Açılan Sandık Oranı %0
|Hüseyin Coşkun
|0
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Silivri
Açılan Sandık Oranı %0
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Sultanbeyli
Açılan Sandık Oranı %0
|Ali Tombaş
|0
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Sultangazi
Açılan Sandık Oranı %0
|Abdurrahman Dursun
|0
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Şile
Açılan Sandık Oranı %0
|İlhan Ocaklı
|0
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Şişli
Açılan Sandık Oranı %0
|Gökhan Yüksel
|0
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Tuzla
Açılan Sandık Oranı %0
|Şadi Yazıcı
|0
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Ümraniye
Açılan Sandık Oranı %0
|İsmet Yıldırım
|0
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Üsküdar
Açılan Sandık Oranı %0
|Hilmi Türkmen
|0
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Zeytinburnu
Açılan Sandık Oranı %0
|Ömer Arısoy
|0
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