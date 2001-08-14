|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Akçakoca
Açılan Sandık Oranı %0
|Osman Cumhur
|0
|%0
|Detay
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Cumayeri
Açılan Sandık Oranı %0
|Recep Tuna
|0
|%0
|Detay
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Çilimli
Açılan Sandık Oranı %0
|Yılmaz Yıldız
|0
|%0
|Detay
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Gölyaka
Açılan Sandık Oranı %0
|Yakup Demircan
|0
|%0
|Detay
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Gümüşova
Açılan Sandık Oranı %0
|Kenan Sübekçi
|0
|%0
|Detay
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Kaynaşlı
Açılan Sandık Oranı %0
|Ahmet Türkmen
|0
|%0
|Detay
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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Yığılca
Açılan Sandık Oranı %0
|Selami Savaş
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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Beyköy
Açılan Sandık Oranı %0
|Osman Kılıç
|0
|%0
|Detay
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Boğaziçi
Açılan Sandık Oranı %0
|İbrahim Ercan
|0
|%0
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