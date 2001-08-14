AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
Akçakoca
Açılan Sandık Oranı %0
Osman Cumhur 0 %0 Detay
Cumayeri
Açılan Sandık Oranı %0
Recep Tuna 0 %0 Detay
Çilimli
Açılan Sandık Oranı %0
Yılmaz Yıldız 0 %0 Detay
Gölyaka
Açılan Sandık Oranı %0
Yakup Demircan 0 %0 Detay
Gümüşova
Açılan Sandık Oranı %0
Kenan Sübekçi 0 %0 Detay
Kaynaşlı
Açılan Sandık Oranı %0
Ahmet Türkmen 0 %0 Detay
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Yığılca
Açılan Sandık Oranı %0
Selami Savaş 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
Beyköy
Açılan Sandık Oranı %0
Osman Kılıç 0 %0 Detay
Boğaziçi
Açılan Sandık Oranı %0
İbrahim Ercan 0 %0 Detay