|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Akseki
Açılan Sandık Oranı %0
|İbrahim Özkan
|0
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Aksu
Açılan Sandık Oranı %0
|Durmuş Kağan Şahin
|0
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Alanya
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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Demre
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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Döşemealtı
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR KIVRIM
|0
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Elmalı
Açılan Sandık Oranı %0
|Durmuş Ali Gökçe
|0
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Finike
Açılan Sandık Oranı %0
|Cenk Şimşek
|0
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Gazipaşa
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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Gündoğmuş
Açılan Sandık Oranı %0
|Ali Gülen
|0
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İbradı
Açılan Sandık Oranı %0
|Hatice Sekmen
|0
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Kaş
Açılan Sandık Oranı %0
|Mutlu Ulutaş
|0
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Kemer
Açılan Sandık Oranı %0
|Rahman Şeker
|0
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Kepez
Açılan Sandık Oranı %0
|Rıza Sümer
|0
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Konyaaltı
Açılan Sandık Oranı %0
|Durali Kolpak
|0
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Korkuteli
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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Kumluca
Açılan Sandık Oranı %0
|Hüseyin Orhan Tekin
|0
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Manavgat
Açılan Sandık Oranı %0
|Süleyman Okudan
|0
|%0
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Muratpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
|Özdemir Manavoğlu
|0
|%0
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Serik
Açılan Sandık Oranı %0
|Veli Ural
|0
|%0
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