AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Atkaracalar
Açılan Sandık Oranı %0
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Bayramören
Açılan Sandık Oranı %0
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Çerkeş
Açılan Sandık Oranı %0
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Eldivan
Açılan Sandık Oranı %0
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Ilgaz
Açılan Sandık Oranı %0
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Kızılırmak
Açılan Sandık Oranı %0
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Korgun
Açılan Sandık Oranı %0
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Kurşunlu
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Orta
Açılan Sandık Oranı %0
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Şabanözü
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Yapraklı
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BELDELER ADAY OY ORAN
Çardaklı
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Dodurga
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Kalfat
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Saçak
Açılan Sandık Oranı %0
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Yaylakent
Açılan Sandık Oranı %0
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