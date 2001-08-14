|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
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Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
|Erol Eroğlu
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Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
|Uğur Demirezen
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Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
|Bilal Kırkpınar
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Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
|Sadık Doğruer
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Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
|Hüseyin Ay
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Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
|Cevdet Çayır
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Buca
Açılan Sandık Oranı %0
|Adnan Öztekin
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Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
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Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
|Murat Gökçekaya
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Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
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Foça
Açılan Sandık Oranı %0
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Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
|Deniz Doğan
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Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
|Gümüş Saime Bucaklıoğlu
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Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Sadık Tunç
|0
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Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
|Eyüp Kaykaç
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Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
|İsmail Çiftçioğlu
|0
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Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
|Galip Atar
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Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
|Sami Mollaahmet
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Kiraz
Açılan Sandık Oranı %0
|Saliha Özçınar
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Konak
Açılan Sandık Oranı %0
|Ceyda Bölünmez Çankırı
|0
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Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
|Sinan Akdeniz
|0
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Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
|Aydın Pehlivan
|0
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Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
|Murat Sarman
|0
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Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
|Ali Hadim
|0
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Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
|Ahmet Aydın
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Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
|Zeynel Bakıcı
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Tire
Açılan Sandık Oranı %0
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Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
|Özgür Erman Çağlar
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Urla
Açılan Sandık Oranı %0
|Tarkan Bakırlı
|0
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