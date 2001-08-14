AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Acıpayam
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Babadağ
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Baklan
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Bekilli
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Beyağaç
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Bozkurt
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Buldan
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Çal
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Çameli
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Çardak
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Çivril
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Güney
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Honaz
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Kale
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Merkezefendi
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Pamukkale
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Sarayköy
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Serinhisar
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Tavas
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