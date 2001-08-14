|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Ağlasun
Açılan Sandık Oranı %0
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Altınyayla
Açılan Sandık Oranı %0
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Bucak
Açılan Sandık Oranı %0
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Çavdır
Açılan Sandık Oranı %0
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Çeltikçi
Açılan Sandık Oranı %0
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Gölhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Karamanlı
Açılan Sandık Oranı %0
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Kemer
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Merkez
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Tefenni
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Yeşilova
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