AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Altıntaş
Açılan Sandık Oranı %0
Murat Koyak 0 %0 Detay
Aslanapa
Açılan Sandık Oranı %0
Necati Kulik 0 %0 Detay
Çavdarhisar
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Bekir Kocaman 0 %0 Detay
Domaniç
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Ahmet Özoğul 0 %0 Detay
Dumlupınar
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Ali Bursa 0 %0 Detay
Emet
Açılan Sandık Oranı %0
Ali Ceyhan 0 %0 Detay
Gediz
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Muharrem Akçadurak 0 %0 Detay
Hisarcık
Açılan Sandık Oranı %0
Fatih Çalışkan 0 %0 Detay
Merkez
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Pazarlar
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Bilal Demirci 0 %0 Detay
Simav
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Ahmet Kulat 0 %0 Detay
Şaphane
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Hasan Basri Mete 0 %0 Detay
Tavşanlı
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Ali Özden 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
Akdağ
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Balıköy
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Çitgöl
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Çukurca
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Demirci
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Eskigediz
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Gökler
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Güney
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Kuruçay
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Kuşu
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Naşa
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Seyitömer
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Tepecik
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Tunçbilek
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Yenikent
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