AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
Hilal Ayık 0 %0 Detay
Altındağ
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Veysel Tiryaki 0 %0 Detay
Ayaş
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Bala
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Ahmet Buran 0 %0 Detay
Beypazarı
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Tuncer Kaplan 0 %0 Detay
Çamlıdere
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Hazım Caner Can 0 %0 Detay
Çankaya
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Duhan Kalkan 0 %0 Detay
Çubuk
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Baki Demirbaş 0 %0 Detay
Elmadağ
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Eyyüp Tekiner 0 %0 Detay
Etimesgut
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Evren
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Hüsamettin Ünsal 0 %0 Detay
Gölbaşı
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Güdül
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Muzaffer Yalçın 0 %0 Detay
Haymana
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Özdemir Turgut 0 %0 Detay
Kahramankazan
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Serhat Oğuz 0 %0 Detay
Kalecik
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Keçiören
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Zafer Çoktan 0 %0 Detay
Kızılcahamam
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Süleyman Acar 0 %0 Detay
Mamak
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Asım Balcı 0 %0 Detay
Nallıhan
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İsmail Öntaş 0 %0 Detay
Polatlı
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Pursaklar
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Ertuğrul Çetin 0 %0 Detay
Sincan
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Murat Ercan 0 %0 Detay
Şereflikoçhisar
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Memiş Çelik 0 %0 Detay
Yenimahalle
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Abdulkadir Aydoğan 0 %0 Detay