|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
|Hilal Ayık
|0
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Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
|Veysel Tiryaki
|0
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Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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Bala
Açılan Sandık Oranı %0
|Ahmet Buran
|0
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Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
|Tuncer Kaplan
|0
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Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
|Hazım Caner Can
|0
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Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
|Duhan Kalkan
|0
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Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
|Baki Demirbaş
|0
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Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
|Eyyüp Tekiner
|0
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Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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Evren
Açılan Sandık Oranı %0
|Hüsamettin Ünsal
|0
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Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
|Muzaffer Yalçın
|0
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Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
|Özdemir Turgut
|0
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Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
|Serhat Oğuz
|0
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Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
|Zafer Çoktan
|0
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Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
|Süleyman Acar
|0
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Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
|Asım Balcı
|0
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Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
|İsmail Öntaş
|0
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Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
|Ertuğrul Çetin
|0
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Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
|Murat Ercan
|0
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Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
|Memiş Çelik
|0
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Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
|Abdulkadir Aydoğan
|0
|%0
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