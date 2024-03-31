CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Adalar
Açılan Sandık Oranı %0
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Arnavutköy
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Tekin Aras 0 %0 Detay
Ataşehir
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Onursal Adıgüzel 0 %0 Detay
Avcılar
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Bağcılar
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Cem Kılıç 0 %0 Detay
Bahçelievler
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Emine Gülizar Emecen 0 %0 Detay
Bakırköy
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Başakşehir
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Mesut Öksüz 0 %0 Detay
Bayrampaşa
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Hasan Mutlu 0 %0 Detay
Beşiktaş
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Rıza Akpolat 0 %0 Detay
Beykoz
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Beylikdüzü
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Mehmet Murat Çalık 0 %0 Detay
Beyoğlu
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İnan Güney 0 %0 Detay
Büyükçekmece
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Hasan Akgün 0 %0 Detay
Çatalca
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Erhan Güzel 0 %0 Detay
Çekmeköy
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Esenler
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Hasan Dalkıran 0 %0 Detay
Esenyurt
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Eyüpsultan
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Mithat Bülent Özmen 0 %0 Detay
Fatih
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Mahir Polat 0 %0 Detay
Gaziosmanpaşa
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Hakan Bahçetepe 0 %0 Detay
Güngören
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Temel Akkoç 0 %0 Detay
Kadıköy
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Kartal
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Gökhan Yüksel 0 %0 Detay
Küçükçekmece
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Kemal Çebi 0 %0 Detay
Maltepe
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Esin Köymen 0 %0 Detay
Pendik
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Süleyman Tarık Balyalı 0 %0 Detay
Sancaktepe
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Alper Yeğin 0 %0 Detay
Sarıyer
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Silivri
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Bora Balcıoğlu 0 %0 Detay
Sultanbeyli
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Sultangazi
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Ferhat Epözdemir 0 %0 Detay
Şile
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Özgür Kabadayı 0 %0 Detay
Şişli
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Resul Emrah Şahan 0 %0 Detay
Tuzla
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Eren Ali Bingöl 0 %0 Detay
Ümraniye
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Üsküdar
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Sinem Dedetaş 0 %0 Detay
Zeytinburnu
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