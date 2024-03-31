CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
Büyükorhan
Açılan Sandık Oranı %0
Mustafa Oktay 0 %0 Detay
Gemlik
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Gürsu
Açılan Sandık Oranı %0
Haşim Öztürk 0 %0 Detay
Harmancık
Açılan Sandık Oranı %0
Haşim Ali Arıkan 0 %0 Detay
İnegöl
Açılan Sandık Oranı %0
Ali Doğan 0 %0 Detay
İznik
Açılan Sandık Oranı %0
Ali Sarı 0 %0 Detay
Karacabey
Açılan Sandık Oranı %0
Gönül Avil 0 %0 Detay
Keles
Açılan Sandık Oranı %0
Orhan Aslan 0 %0 Detay
Kestel
Açılan Sandık Oranı %0
Cevat Asa 0 %0 Detay
Mudanya
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Mustafakemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
Şükrü Erdem 0 %0 Detay
Nilüfer
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Orhaneli
Açılan Sandık Oranı %0
Vildan Koç 0 %0 Detay
Orhangazi
Açılan Sandık Oranı %0
Şaban Çetin Çoklar 0 %0 Detay
Osmangazi
Açılan Sandık Oranı %0
Erkan Aydın 0 %0 Detay
Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
Sadi Aktaş 0 %0 Detay
Yıldırım
Açılan Sandık Oranı %0
Mehmet Önder Mutlu 0 %0 Detay