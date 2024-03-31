|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
Akkışla
Açılan Sandık Oranı %0
|Mustafa Dursun
|0
|%0
|Detay
|
Bünyan
Açılan Sandık Oranı %0
|İbrahim Marzıoğlu
|0
|%0
|Detay
|
Develi
Açılan Sandık Oranı %0
|Faruk Kürkcü
|0
|%0
|Detay
|
Felahiye
Açılan Sandık Oranı %0
|Şeref Güleser
|0
|%0
|Detay
|
Hacılar
Açılan Sandık Oranı %0
|Kadir Adanır
|0
|%0
|Detay
|
İncesu
Açılan Sandık Oranı %0
|Ayşe Kendir
|0
|%0
|Detay
|
Kocasinan
Açılan Sandık Oranı %0
|Mustafa Yıldız
|0
|%0
|Detay
|
Melikgazi
Açılan Sandık Oranı %0
|Özgür Alçı
|0
|%0
|Detay
|
Özvatan
Açılan Sandık Oranı %0
|İrfaniye Almaz
|0
|%0
|Detay
|
Pınarbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
|Deniz Yağan
|0
|%0
|Detay
|
Sarıoğlan
Açılan Sandık Oranı %0
|Murat Özcan
|0
|%0
|Detay
|
Sarız
Açılan Sandık Oranı %0
|Ömer Faruk Eroğlu
|0
|%0
|Detay
|
Talas
Açılan Sandık Oranı %0
|Hacı İbrahim Yıldırım
|0
|%0
|Detay
|
Tomarza
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Yahyalı
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Acarbaş
|0
|%0
|Detay
|
Yeşilhisar
Açılan Sandık Oranı %0
|Deniz Onaç
|0
|%0
|Detay