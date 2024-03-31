|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Başiskele
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
|Muharrem Gökçe
|0
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Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
|Saide Arslan Çalışkan
|0
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Derince
Açılan Sandık Oranı %0
|Sertif Gökçe
|0
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Dilovası
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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Gebze
Açılan Sandık Oranı %0
|Nail Çiler
|0
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Gölcük
Açılan Sandık Oranı %0
|Özgür Yılmaz
|0
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İzmit
Açılan Sandık Oranı %0
|Fatma Kaplan Hürriyet
|0
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Kandıra
Açılan Sandık Oranı %0
|Serkan Açıkgöz
|0
|%0
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Karamürsel
Açılan Sandık Oranı %0
|Ahmet Çalık
|0
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Kartepe
Açılan Sandık Oranı %0
|Nilay Merttürk
|0
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Körfez
Açılan Sandık Oranı %0
|Tayfun Balıkçı
|0
|%0
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