CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
Başiskele
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Çayırova
Açılan Sandık Oranı %0
Muharrem Gökçe 0 %0 Detay
Darıca
Açılan Sandık Oranı %0
Saide Arslan Çalışkan 0 %0 Detay
Derince
Açılan Sandık Oranı %0
Sertif Gökçe 0 %0 Detay
Dilovası
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Gebze
Açılan Sandık Oranı %0
Nail Çiler 0 %0 Detay
Gölcük
Açılan Sandık Oranı %0
Özgür Yılmaz 0 %0 Detay
İzmit
Açılan Sandık Oranı %0
Fatma Kaplan Hürriyet 0 %0 Detay
Kandıra
Açılan Sandık Oranı %0
Serkan Açıkgöz 0 %0 Detay
Karamürsel
Açılan Sandık Oranı %0
Ahmet Çalık 0 %0 Detay
Kartepe
Açılan Sandık Oranı %0
Nilay Merttürk 0 %0 Detay
Körfez
Açılan Sandık Oranı %0
Tayfun Balıkçı 0 %0 Detay