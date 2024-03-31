CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
Çağatay Güç 0 %0 Detay
Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
Onur Yiğit 0 %0 Detay
Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
Davut Sakarsu 0 %0 Detay
Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
İrfan Önal 0 %0 Detay
Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
Tanju Çelik 0 %0 Detay
Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
Şakir Başaran 0 %0 Detay
Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
Ömer Eşki 0 %0 Detay
Buca
Açılan Sandık Oranı %0
Görkem Duman 0 %0 Detay
Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
Lal Denizli 0 %0 Detay
Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
Onur Emrah Yıldız 0 %0 Detay
Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
Adil Kırgöz 0 %0 Detay
Foça
Açılan Sandık Oranı %0
Saniye Fıçı 0 %0 Detay
Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
Ünal Işık 0 %0 Detay
Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
Mustafa Günay 0 %0 Detay
Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
Emine Helil İnay Kınay 0 %0 Detay
Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
Nurşen Balcı 0 %0 Detay
Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
Behice Yıldız Ünsal 0 %0 Detay
Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
Mehmet Türkmen 0 %0 Detay
Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
Sema Bodur 0 %0 Detay
Kiraz
Açılan Sandık Oranı %0
Nasuh Coşkun 0 %0 Detay
Konak
Açılan Sandık Oranı %0
Nilüfer Çınarlı Mutlu 0 %0 Detay
Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
İlkay Çiçek 0 %0 Detay
Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
Deniz Karakurt 0 %0 Detay
Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
Erman Uzun 0 %0 Detay
Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
Mustafa Turan 0 %0 Detay
Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
İsmail Yetişkin 0 %0 Detay
Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
Filiz Ceritoğlu Sengel 0 %0 Detay
Tire
Açılan Sandık Oranı %0
Hayati Okuroğlu 0 %0 Detay
Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
Övünç Demir 0 %0 Detay
Urla
Açılan Sandık Oranı %0
Selçuk Balkan 0 %0 Detay