|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Aliağa
Açılan Sandık Oranı %0
|Çağatay Güç
|0
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Balçova
Açılan Sandık Oranı %0
|Onur Yiğit
|0
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Bayındır
Açılan Sandık Oranı %0
|Davut Sakarsu
|0
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Bayraklı
Açılan Sandık Oranı %0
|İrfan Önal
|0
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Bergama
Açılan Sandık Oranı %0
|Tanju Çelik
|0
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Beydağ
Açılan Sandık Oranı %0
|Şakir Başaran
|0
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Bornova
Açılan Sandık Oranı %0
|Ömer Eşki
|0
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Buca
Açılan Sandık Oranı %0
|Görkem Duman
|0
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Çeşme
Açılan Sandık Oranı %0
|Lal Denizli
|0
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Çiğli
Açılan Sandık Oranı %0
|Onur Emrah Yıldız
|0
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Dikili
Açılan Sandık Oranı %0
|Adil Kırgöz
|0
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Foça
Açılan Sandık Oranı %0
|Saniye Fıçı
|0
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Gaziemir
Açılan Sandık Oranı %0
|Ünal Işık
|0
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Güzelbahçe
Açılan Sandık Oranı %0
|Mustafa Günay
|0
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Karabağlar
Açılan Sandık Oranı %0
|Emine Helil İnay Kınay
|0
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Karaburun
Açılan Sandık Oranı %0
|Nurşen Balcı
|0
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Karşıyaka
Açılan Sandık Oranı %0
|Behice Yıldız Ünsal
|0
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Kemalpaşa
Açılan Sandık Oranı %0
|Mehmet Türkmen
|0
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Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
|Sema Bodur
|0
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Kiraz
Açılan Sandık Oranı %0
|Nasuh Coşkun
|0
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Konak
Açılan Sandık Oranı %0
|Nilüfer Çınarlı Mutlu
|0
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Menderes
Açılan Sandık Oranı %0
|İlkay Çiçek
|0
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Menemen
Açılan Sandık Oranı %0
|Deniz Karakurt
|0
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Narlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
|Erman Uzun
|0
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Ödemiş
Açılan Sandık Oranı %0
|Mustafa Turan
|0
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Seferihisar
Açılan Sandık Oranı %0
|İsmail Yetişkin
|0
|%0
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Selçuk
Açılan Sandık Oranı %0
|Filiz Ceritoğlu Sengel
|0
|%0
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Tire
Açılan Sandık Oranı %0
|Hayati Okuroğlu
|0
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Torbalı
Açılan Sandık Oranı %0
|Övünç Demir
|0
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Urla
Açılan Sandık Oranı %0
|Selçuk Balkan
|0
|%0
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