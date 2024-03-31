CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Ankara Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
Ramazan Değerli 0 %0 Detay
Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
İzzet Demircioğlu 0 %0 Detay
Bala
Açılan Sandık Oranı %0
İsa Kaplan 0 %0 Detay
Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
Özer Kasap 0 %0 Detay
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
Arif Güçlü 0 %0 Detay
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
Yakup Odabaşı 0 %0 Detay
Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
Levent Koç 0 %0 Detay
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
Satılmış Karakoç 0 %0 Detay
Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
Coşkun Ünal 0 %0 Detay
Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
Veli Gündüz Şahin 0 %0 Detay
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
Ertunç Güngör 0 %0 Detay
Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
Mürsel Yıldızkaya 0 %0 Detay
Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
Halil Tuncay 0 %0 Detay
Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
Mustafa Koçak 0 %0 Detay
Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
Fethi Yaşar 0 %0 Detay