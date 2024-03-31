|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
Akyurt
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Altındağ
Açılan Sandık Oranı %0
|Ramazan Değerli
|0
|%0
|Detay
|
Ayaş
Açılan Sandık Oranı %0
|İzzet Demircioğlu
|0
|%0
|Detay
|
Bala
Açılan Sandık Oranı %0
|İsa Kaplan
|0
|%0
|Detay
|
Beypazarı
Açılan Sandık Oranı %0
|Özer Kasap
|0
|%0
|Detay
|
Çamlıdere
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Çankaya
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Çubuk
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Elmadağ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Etimesgut
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Evren
Açılan Sandık Oranı %0
|Arif Güçlü
|0
|%0
|Detay
|
Gölbaşı
Açılan Sandık Oranı %0
|Yakup Odabaşı
|0
|%0
|Detay
|
Güdül
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Haymana
Açılan Sandık Oranı %0
|Levent Koç
|0
|%0
|Detay
|
Kahramankazan
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Kalecik
Açılan Sandık Oranı %0
|Satılmış Karakoç
|0
|%0
|Detay
|
Keçiören
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Kızılcahamam
Açılan Sandık Oranı %0
|Coşkun Ünal
|0
|%0
|Detay
|
Mamak
Açılan Sandık Oranı %0
|Veli Gündüz Şahin
|0
|%0
|Detay
|
Nallıhan
Açılan Sandık Oranı %0
|Ertunç Güngör
|0
|%0
|Detay
|
Polatlı
Açılan Sandık Oranı %0
|Mürsel Yıldızkaya
|0
|%0
|Detay
|
Pursaklar
Açılan Sandık Oranı %0
|Halil Tuncay
|0
|%0
|Detay
|
Sincan
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Şereflikoçhisar
Açılan Sandık Oranı %0
|Mustafa Koçak
|0
|%0
|Detay
|
Yenimahalle
Açılan Sandık Oranı %0
|Fethi Yaşar
|0
|%0
|Detay