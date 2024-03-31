CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Başmakçı
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Bayat
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Bolvadin
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Çay
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Çobanlar
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Dazkırı
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Dinar
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Emirdağ
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Evciler
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Hocalar
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İhsaniye
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İscehisar
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Kızılören
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Merkez
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Sandıklı
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Şuhut
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BELDELER ADAY OY ORAN
Ahmetpaşa
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Akharım
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Akören
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Özburun
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Salar
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Serban
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Seydiler
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Susuz
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Sülün
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Tatarlı
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Yaylabağı
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Yeşilçiftlik
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