|İLÇE
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Aksu
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Atabey
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Eğirdir
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Gelendost
Açılan Sandık Oranı %0
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Gönen
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Keçiborlu
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Merkez
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Senirkent
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Sütçüler
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Şarkikaraağaç
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Uluborlu
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Yalvaç
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Yenişarbademli
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|BELDELER
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|OY
|ORAN
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Büyükkabaca
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Çarıksaraylar
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Çiçekpınar
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Güneykent
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Hüyüklü
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Kuleönü
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Sarıidris
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Sav
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Savköy
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Senir
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