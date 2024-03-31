|İLÇE
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Altıntaş
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Aslanapa
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Çavdarhisar
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Domaniç
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Dumlupınar
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Emet
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Gediz
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Hisarcık
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Merkez
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Pazarlar
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Simav
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Şaphane
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Tavşanlı
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|BELDELER
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|OY
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Akdağ
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Balıköy
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Çitgöl
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Çukurca
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Demirci
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Eskigediz
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Gökler
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Güney
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Kuruçay
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Kuşu
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Naşa
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Seyitömer
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Tepecik
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Tunçbilek
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Yenikent
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